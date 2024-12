生きがいとは何か？脳科学者・茂木健一郎さん『IKIGAIについて』音声教養メディアVOOXにて、配信開始！

Moon Creative Lab Inc.[画像1: https://prtimes.jp/i/60069/341/resize/d60069-341-38857050724fff961eb8-1.jpg ]「生きがい」という言葉は「生きる」と「値打ち(甲斐)」からなる日本語で「生きる喜びのこと」を意味し、端的に「そこで生きる理由」と言える。この言葉に注目した脳科学者の茂木健一郎さんは、「I K I G A I」という書籍を英語で発売。日本人の精神性を表す言葉として、31カ国で話題になった。この言葉の根底には、「八百万の神」と「和」に象徴される日本独自の精神的態度があるという。小さな物事に神が宿るとして、自然や周囲の人々、そして小さな日用品にさえ敬意を払う態度のことだ。こうして身についた「社会全体との調和の中で個として生きる」ことが<生きがい>の本質と茂木さん言う。ここでは改めて「生きがい」の概念とともに5つの条件についても語っていただく。本編では、「生きがいを英語で書いた理由」「人生はオーディション」「生涯で一番緊張した瞬間」「0から作り上げたIKIGAI」「海外の人は日本の何に興味を持つのか?」「日本人の健康長寿と生きがいの関係性」「自分の在り方を受け入れる」「町の中の神社」「AI時代の生きがい」「日本と海外の本の売れ方の違い」「IKIGAIのその先」など、茂木健一郎さんの言葉で生きがいが語られます。生きがいから生き方まで、「生きがいが世界に広がっている」「AI時代の生きがいを発見していきたい」と、驚きに満ち溢れています。ぜひ通勤時間、仕事や家事のすきま時間で、聴いてみてください。『IKIGAIについて』全6話60min第1話.英語で出版したい 第2話.なぜIKIGAIだったのか? 第3話.IKIGAIを考えるうちに 第4話.海外でのIKIGAI 第5話.NAGOMIについて 第6話.日本の読者に伝えたいこと 茂木健一郎さんプロフィール1962年10月20日、東京生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。東京大学大学院特任教授(共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory )。東京大学大学院客員教授(広域科学専攻)。屋久島おおぞら高校校長。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、現職。脳活動からの意識の起源の究明に取り組む。2005年、『脳と仮想』(新潮社)で第4回小林秀雄賞を受賞。2009年、『今、ここからすべての場所へ』(筑摩書房)で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。近著に『クオリアと人工意識』(講談社)。IKIGAIに関する英語の著作が、世界35カ国、29以上の言語で翻訳出版される。2022年4月には、二冊目の英語の著作The Way of Nagomi(「和みの道」)が出版された。IKIGAIのドイツ語版は、2024年、ドイツのノンフィクション部門のベストセラー1位を累計30週以上続ける社会現象となる。2025年7月、三冊目の英語の著作、Stoicismをテーマにした本がイギリスの出版社から刊行予定。VOOXとはVOOXは、学びに特化した音声メディアです。1話10分、6話完結のコンテンツ構成で第一人者たちの実践知と人々を鼓舞する生の声をお届けしております。現在700話以上のコンテンツを配信しており、定期的に新しいコンテンツを更新中です。新規シリーズは、公開から2週間は、どなたも無料でお楽しみいただけます。以下のQRコードもしくはリンクから、VOOXアプリがダウンロードできます。[画像2: https://prtimes.jp/i/60069/341/resize/d60069-341-c88d054ed4f9be7199f9-0.png ]https://voox.onelink.me/KbDS/PRT■本件に関するお問い合わせ先Moon Creative Lab Inc. VOOX運営事務局メール:support@voox.me公式ページ:https://www.voox.me■運営会社のご紹介Moon Creative Lab は三井物産グループにおける人間中心の新規事業創造を推進するベンチャースタジオとして2018年に設立されました。米・パロアルトと東京に拠点を置き、デザイナー、エンジニア、プロダクトマネージャー、起業経験者などのグローバルで多彩な専門人材によるハンズオンのサポート体制を構築し、世の中にポジティブなインパクトを与える新規事業創出を実現してきました。この経験を元に、Moonは三井物産グループの枠を超えて、新規事業創造のサポートを拡大。チームや組織の創造的な可能性を引き出し、大胆なアイデアを斬新なベンチャーへと転換するための支援を提供していきます。商号:Moon Creative Lab Inc.(ムーンクリエイティブラボ)代表者:President & CEO 横山賀一本店:660 High Street, Palo Alto, California, 94301, USA支店:東京都港区北青山3-10-5 Spring Terrace Omotesando 2F設立:2018年8月23日株主構成:三井物産 100%URL:https://www.mooncreativelab.com/ja/