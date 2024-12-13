2025年1月17日開催「明治安田生命保険における内部監査高度化の取り組みと展望」❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年1月17日（金）に「明治安田生命保険における内部監査高度化の取り組みと展望」を開催いたします。
講師には、明治安田生命保険相互会社 監査部 十河 隆 氏 、塚原 康志 氏、佐藤 力 氏 、松木 英男 氏、村上 裕子 氏 、野田 治範 氏を迎え、内部監査高度化に向けたお取組みを実務担当者の立場から具体的に解説していただきます。
詳細は以下にてご確認ください。
セミナー詳細を見る :
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6382?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250117es
■開催背景
金融機関が持続可能なビジネスモデルを展開させるためには、ガバナンス、リスクマネジメント、コントロールが有効に機能することが重要です。そのためには、内部監査部門が、組織体の価値を高め、保全するという内部監査の使命を適切に果たしつつ、内部監査を高度化させることが求められています。監査部門として、内部監査の高度化に向けて Basics＆Progress =基本の維持と不断の進化= により取り組んでいます。
本セミナーでは、内部監査の発展に向けて社外活動等で活躍している明治安田生命保険 監査部のメンバーが、実務の立場から具体的に解説いたします。
■講演内容
１．基調講演 内部監査の高度化に向けて（十河氏）
（１）金融機関の内部監査にかかるレポート等への取り組み
（２）GIASグローバル内部監査基準に向けての取り組み
（３）明治安田生命保険における中期監査計画（概要）
２．カルチャー監査の取り組み（塚原氏）
（１）カルチャー監査が必要とされる背景
（２）カルチャー監査とは
（３）当社におけるカルチャー監査の取り組み
（４）今後に向けての留意点
３．データ分析等への取り組み（松木氏）
（１）内部監査にかかるデータ分析等の進化
（２）データ分析の高度化に向けた態勢整備（仕組みづくり）
（３）テクノロジーの活用推進（生成AIの活用）
４．アジャイル型監査の取り組み（佐藤氏）
（１）アジャイル型監査の概要
（２）当社におけるアジャイル型監査の取り組み
（３）今後に向けての留意点
５．グループ内部監査への取り組み（村上氏）
（１）グループ内部監査態勢の概要
（２）グループ会社における内部監査の品質向上に向けた取り組み
（３）グループ内部監査態勢の整備、確立に向けた支援
６．高度化計画への取り組み（野田氏）
（１）内部監査高度化取り組みの現状
（２）今後に向けての留意点
（３）高度化状況の自己評価
７．質疑応答
セミナー詳細を見る :
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6382?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250117es
■本セミナーで得られること
・明治安田生命保険における内部監査の高度化取り組みの具体例
・内部監査の高度化にかかるメソドロジー（カルチャー監査、データ分析等、アジャイル型監査、グループ内部監査、高度化計画）の具体例
■セミナー詳細
【タイトル】
明治安田生命保険における内部監査高度化の取り組みと展望
【開催日時】
2025年1月17日（金）13:30-16:30
※アーカイブ配信付き
【講師】
明治安田生命保険相互会社 監査部
十河 隆 氏
塚原 康志 氏
佐藤 力 氏
松木 英男 氏
村上 裕子 氏
野田 治範 氏
【参加費】
1名につき34,850円 (資料代・消費税を含む)
受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
【参加方法】
オンライン参加（Zoom）
【参加推奨対象】
金融機関（銀行、証券、保険、金融サービスなど）の内部監査部門・責任者・実務担当者など
【お申し込み方法】
セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。
【セミナー詳細はこちら】
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6382(https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6382?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250117es)
【主催】
株式会社セミナーインフォ
■株式会社セミナーインフォについて
【会社概要】
社名：株式会社セミナーインフォ
本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F・5F
代表取締役：小西 亘
事業内容：セミナー事業、
顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、
メディア事業（Webメディア「The Finance」）
設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）
HP：https://www.seminar-info.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ
E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp