「KING OF PRISM 煌」にてゲームオリジナル衣装の「涼野ユウ」が登場！

CTW株式会社は、「KING OF PRISM 煌」にて新キャラクターを実装したことをお知らせいたします。

ゲーム開始はこちら(https://s.g123.jp/tzgw08nk)

「KING OF PRISM 煌」にて新たなSPキャラクター「涼野ユウ(輝きのステージ)」が登場しました。期間限定のSP登場ガチャにて獲得可能です。この機会にぜひ新たなスタァを迎えてください。

さらに、ユウをイメージしたアイコンフレーム「プリズムライブ」も登場!ギフトで手に入ります。

詳細はゲーム内をご確認ください。

■キャラクターイラストを公開!

・SP涼野ユウ 輝きのステージ(特訓後)

・アイコンフレーム「プリズムライブ」

■「KING OF PRISM」シリーズ次回作制作決定!「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」Blu-ray&DVD2025年3月19日(水)発売!

・「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」INTRODUCTION

ドラマチックなプリズムショーの世界へようこそ!

累計144万人の心をときめかせた大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」がスクリーンに帰ってくる!

ワクワクとドキドキが止まらない60分のエンタテインメントショーで、あなたの世界はきっと輝く!

プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー!

「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語。

今作では2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版としてお届けします。

映画公式サイトはこちら(https://kinpri.com/)

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:KING OF PRISM 煌

ジャンル:煌めき拡散シミュレーションゲーム

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

■『KING OF PRISM』シリーズとは?

本シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(2016 年 1 月 9 日公開)、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」(2017 年 6 月 10 日公開)、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版」(2019 年 3 月 2 日より全 4 章連続公開/TV 放送版は 2019 年 4 月放送)、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020 年 1 月 10 日公開)と上映された人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となりました。

現在、約 4 年ぶりとなる最新作、劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」が大ヒット上映中で、シリーズ累計動員数は 144 万人(10 月 7 日時点)、今作の興行収入は 3 億円を突破(10 月 7 日時点)。

10 月 25 日(金)より 4DX、そして日本アニメ史上初となる Screen X、ULTRA 4DX 版「も~っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の上映もスタートいたしました。

■G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲームサービス(https://g123.jp/)です。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C) T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。