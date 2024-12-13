ドコモ、「ｍotorola razr 50d M-51E」を12月19日に発売
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、大型アウトディスプレイを搭載したドコモオリジナルデザインの折りたたみスマートフォン「motorola razr 50d M-51E」を2024年12月19日（木）に発売いたします。発売に先立ち、本日から予約受付を開始いたします。
なお、「ｍotorola razr 50d M-51E」の発売に併せたキャンペーンを2024年 12 月 19 日（木）から 2025年 1月31日（金）までの期間で開催いたします。キャンペーンの詳細は別紙をご確認ください。
■ 発売日など
■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店
■ 端末外観
< motorola razr 50d M-51E >
< ホワイトマーブル >
■ 主な特長
詳細はドコモのホームページをご覧ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/348_1_127240e947e63bf5d129e57f7048c536.jpg ]
■ スペック
主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。
motorola razr 50d M-51E(https://www.docomo.ne.jp/product/m51e/#anc-specandservice)
■ アクセサリー
「motorola razr 50d M-51E」発売に併せ、２種類の専用ケースを発売いたします。環境に配慮したヴィーガンレザーを使用し、持ち運びに便利なショルダーストラップを付属した「Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃａｓｅ」はモトローラ社製純正ケースで、ドコモ限定で取扱いいたします。「トライタンハードケース」はリサイクル素材を最大50％含む耐久性と安全性を兼ね備えたコポリエステル樹脂Tritan(TM) Renew※3を使用し、高い保護性能と薄型スリムな形状の両立を実現しています。詳しくは、ドコモオンラインショップ(https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/limited_options/article/930006.html?icid=OLS_limited_options_article_930006_from_option_search_bnr_slide)をご確認ください※4。
＜ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃａｓｅ／グレー ＞ ＜ トライタンハードケース／クリア ＞
※1 d払いアプリ内の一部機能はアウトディスプレイ上で使えない場合があります。
※2 アプリの種類に制限はありませんが、アプリによってはアウトディスプレイで使用できない場合があります。
※3 「Tritan(TM) Renew」は優れた耐久性を持った、ガラスのような透明度と光沢のあるプラスチック素材です。
※4 ドコモオンラインショップでのアクセサリーの発売は、「Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃａｓｅ」は2024年12月27日（金）午前10時、「トライタンハードケース」は2024年12月17日（火）午前10時です。
※ 「motorola razr 50d M-51E」は、「カボニューレコード」の対象商品です。購入ごとに、環境への貢献度を表す指標であるRecoを800Reco 進呈いたします。なお、進呈には事前に「カボニューレコード」の登録が必要です。詳細は、「カボニューレコード」のサービスページをご確認ください。
* 「Motorola」は、Motorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標です。
* 「Tritan」はイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。詳細はイートマンケミカルカンパニーのサイトページをご確認ください。
* 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
＜別紙＞
「motorola razr 50d M-51E」購入キャンペーン
※1 事前購入受付期間にご購入いただいた場合も対象となります。
※2 法人名義は対象外となります。
※ キャンペーン期間は予告なく終了する場合があります。ご購入後お早めにご応募ください。
※ キャンペーンサイトに記載の「注意事項」を必ずご確認ください。
※ ご購入時にご登録頂いた情報に誤り、虚偽の記載その他の不備があった場合、ポイント進呈ができない場合があります。
※ dポイントは、ご購入時にログインした回線の電話番号と紐づいた「dアカウント(R)」に進呈されます。「dアカウント規約」に定める「dアカウント」を お持ちでない場合は、特典進呈にあたって「dアカウント」発行をお願いいたします。
※ ご購入期間中であっても、在庫状況によって商品のご購入が頂けない場合があります。
※ 「在庫なし」の商品については、今後入荷がなく販売終了となる場合があります。
※ 機種単体購入（白ロム購入）も対象となります。
※ 本キャンペーンはモトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社が主催するキャンペーンです。
＊ 「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。