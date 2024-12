ドラマアワード16冠達成の大ヒット史劇中国ドラマ「蓮花楼(れんかろう)」2025年2月 LaLa TVで放送決定！

ディスカバリー・ジャパン合同会社(C) Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.

CS放送 女性チャンネル♪LaLa TV(ディスカバリー・ジャパン株式会社)では、中国の“古装男神”こと、チョン・イーが主演を務めた大ヒットドラマ「蓮花楼(れんかろう)」を2025年2月からCSベーシック初放送いたします。本作は、中国で配信するやいなや、視聴者からの絶大な支持を得て、微博(weibo)の話題閲覧数が682億回を超え、作品評価サイト豆瓣(ドウバン)で平均8.5点の高評価を獲得した超話題作です。秀でた“武術”と“推理力”をもって謎に迫っていく、男たちの絆と成長の物語、ぜひLaLa TVでご覧ください。

【LaLa TV公式サイト】 :https://www.lala.tv/news/04kwewkdhr6s3o90.html

■作品情報

「蓮花楼(れんかろう)」

放送日時:2025/2/27(木)スタート 毎週(月)~(金)21~22時

※第一話先行放送 2025/2/2(日) 12~13時

出演:チョン・イー(「沈香の夢」シリーズ「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」)

ツォン・シュンシー(「宮廷衛士の花嫁」)

シャオ・シュンヤオ(「馭鮫記」シリーズ)

総脚本:リウ・ファン(「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」)

中国/2022年/全40話/HD/ステレオ/字幕

【番組概要】

武林の若き盟主で四顧門の門主・李相夷(りしょうい/チョン・イー)は師兄・単孤刀(ぜんことう/ホー・ガン)を殺した金鴛盟の盟主・笛飛声(てきひせい/シャオ・シュンヤオ)と対決するが、毒に侵され海に落ち消息を絶った。10年後、天機山荘の後継ぎ、方多病(ほうたへい/ツォン・シュンシー)が江湖の治安を担う百川院で捜査員の刑探に志願、ある使命を帯びて旅立つ。その道中で蓮花楼医館を牽いてさすらう医者・李蓮花(りれんか/チョン・イー)と出会い…。

【みどころ】

本作でついにトップスターとなったチョン・イー!

余命僅かとなった伝説の剣神・李相夷/さすらいの神医・李蓮花を演じたのは、「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」「沈香の夢」で人気が爆発し、“時代劇の神男子(古装男神)”と言われるチョン・イー。本作では、美しすぎる古装姿だけでなく、難しい役どころを繊細な演技で魅せ、その人気や評価はさらに上がり続けている。「蓮花楼」の成功は、李蓮花そのものと言われるほどはまり役だったチョン・イーなくしてはあり得なかったと称賛を集めた。

(C) Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.10年前に仕掛けられた陰謀を暴く、男たちの絆と成長の物語!

宿命のライバル・笛飛声との対戦後に重傷を負った伝説の剣神・李相夷が李蓮花として江湖を放浪する中、猟奇事件に挑む新米侠士の方多病と真相を究明しながら、10年前に仕掛けられたある陰謀を暴いていく本作。チョン・イー、「宮廷衛士の花嫁」のツォン・シュンシー、「馭鮫記(ぎょこうき)」のシャオ・シュンヤオ、タイプの異なるキャラクターの魅力を最大化させた彼らの変幻自在な演技力、そして、爽快で美しいアクションシーンも視聴者を魅了したポイント。最初は敵対している3人の男たちが、共に謎を追いかけていくうちに次第に絆で結ばれ成長していく姿は熱狂的なファンを生み出し、男たちだけでバズる最高に面白い史劇としてSNSでも話題に。

■女性チャンネル♪LaLa TV

LaLa TVは、好奇心を持ち続けるエイジレスな女性たちに向けたエンタテインメント・メディアです。世界の最新・名作ドラマから、食・旅・音楽、こだわりのライフスタイルまで、さまざまなコンテンツをお届けし、暮らしを豊かに彩ります。J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約570万世帯のお客様にご覧いただいています。

<LaLa TV公式WEBサイト> https://www.lala.tv

