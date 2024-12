「niko and ...」が「PlayStation(TM)」とのコレクションアイテムを2024年12月13日（金）よりWEBにて先行予約販売開始！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(本社:東京都港区港南1-7-1)が展開する初代PlayStation、PlayStation 5および、ゲームタイトルの「サルゲッチュ」、「グランツーリスモ」、「The Last of Us」をグラフィックに落とし込んだコレクションアイテムを公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売いたします。

本発売は、2025年1月1日(水)を予定しており、同日から「niko and ...」公式Xのフォロワー限定で、コレクションアイテムやぬいぐるみが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回のユニークなコレクション企画は、1994年に日本で初代 PlayStationを発売してから、今年で30周年を迎えるソニー・インタラクティブエンタテインメントとの初のコレクション発表です。

30周年を迎えるにあたり、より幅広いユーザーと一緒に楽しめるファッションジャンルにて、実用的でありながらも遊び心があるアイテムを開発したいという「PlayStation(TM)」と、「niko and ...」のブランドの思想が重なり、毎日の生活に楽しさをもたらす、スペシャルなファッションコレクションのリリースに至りました。

今回のコレクションでは、懐かしさを感じる初代PlayStationや、最新機種PlayStation 5のロゴを使用したアイテム、印象的なキャラクター・ピポサルとともにユニークなコンセプトで “サル捕まえゲー” のジャンルを開拓した世界中で人気を博している「サルゲッチュ」、長年にわたり世界各国のファンを魅了させてきた「グランツーリスモ」、Game of the Yearをはじめ、累計200個を超えるアワードを受賞している「The Last of Us」をグラフィックに落とし込んだデザインのアイテムをラインアップしています。

スウェットやブルゾン、キャップなどのアパレルアイテムから、服飾雑貨まで全9型を展開し、幅広い年代の方々にお楽しみいただける必見のコレクションです。

■「PlayStation(TM) meets niko and ...」コレクション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2429_1_ce69b7dbfadef476c110802a76a114d0.jpg ]

■商品詳細(一部商品抜粋/税込価格)

■PlayStation/ウラケプルオーバー

\7,000(税込)

■PlayStation/ウラケパーカー

\7,000(税込)

■PlayStation/リブブルゾン

\15,000(税込)

■グランツーリスモ/プルオーバー

\7,000(税込)

■サルゲッチュ/プルオーバー

\7,000(税込)

■ラストオブアス/プルオーバー

\7,000(税込)

■PlayStation/ロゴシシュウツイルキャップ

\3,960(税込)

■PlayStation/プリントナップサック

\4,950(税込)

■PlayStation/コインケースツキカラビナ

\2,970(税込)

■プレゼントキャンペーンについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2429_2_f9e9c84552682acf580e30185eefe74d.jpg ]

■「PlayStation(TM)」について

「PlayStation(TM)」は、1994年に日本で発売されたゲーム機から誕生したブランドです。

初代PlayStationは、業務用の高性能コンピュータ「ワークステーション」に匹敵する性能を備えた「遊び(Play)のためのコンピュータ」という由来で「PlayStation」と名付けられました。

<公式ブランドサイト> https://www.playstation.com/ja-jp/

■「niko and ...(ニコアンド)」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国144店舗展開(2024年11月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/



■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/