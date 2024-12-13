過去最多の応募数！「キャンパスアートアワード2024」の受賞作品が決定
コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、読売中高生新聞（発行所：読売新聞東京本社）と共催し、グランプリ作品がキャンパスノートの表紙となる絵画コンペティション「キャンパスアートアワード2024」（応募期間：2024年6月3日（月）～9月11日（水）)を開催しました。10周年を迎えた今年は、過去最多の応募数となる、3,057点の作品が寄せられました。審査の結果、上位受賞作品計9作品と審査員特別賞３作品を決定しましたので、お知らせします。
キャンパスアートアワードは、文部科学省と観光庁が後援する、全国の中学生・高校生を対象とした絵画コンペティションです。子どもたちの知性を育み、手書きの良さを伝えることを目的としており、今年で10回目の開催となります。
募集テーマは『My Sweet Home Town ～地元のイチオシ～』。地元の風景、風俗、風習、行事、料理、菓子などをテーマにした絵画作品を募集することで、日本の将来を担う若者が、地元に目を向け、その魅力に気づき、発信する機会を創出します。グランプリ作品は、キャンパスノートの表紙となり、実際に生産したノートをグランプリ受賞校へ1,000冊、受賞者に50冊を贈呈する他、コクヨ直営の「コクヨ公式ステーショナリーオンラインショップ（https://www.kokuyo-shop.jp/sc/top.aspx）」にて2025年3月上旬より販売する予定です。
本年のグランプリおよび各賞の受賞作品は、次の通りです。
■グランプリ（1作品）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48998/table/1008_1_68694dab75feb44eb076ea18bde09996.jpg ]
グランプリ「信楽焼」
■読売中高生新聞賞（1作品）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48998/table/1008_2_334aaf3bdf1da941e753fd41dbdb49f9.jpg ]
■コクヨ賞（1作品）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48998/table/1008_3_6dab7035496723a05d06f7018982e817.jpg ]
読売中高生新聞賞「福井といえばの頂上決戦」
コクヨ賞「居酒屋街」
■地区優秀賞 （6作品）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48998/table/1008_4_354c6d72c95f22d19e73d33a8b5502a2.jpg ]
■審査員特別賞 （3作品）
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/48998/table/1008_5_2a6a8a111d69d64826afbd79a57e7652.jpg ]
※作品名、作品に込めた思い、受賞者名は、応募用紙記載の内容です。
詳細は、下記ホームページでご確認ください。
キャンパスアートアワード公式HP：https://kokuyo.jp/campusartaward
また、最終審査の詳しい様子は下記WEBサイトにてご覧頂けます。
https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/campus/artaward/artaward2024_report.html
【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室
https://www.kokuyo.co.jp/support/