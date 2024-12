子供向けオンライン総合ITスクールITeens Lab(アイティーンズラボ)にインド在住のAIエンジニアが先生として加入。

ITeens Lab

オンライン子供向けITスクール『ITeens Lab』に、新しい講師が加わりました。今回加入したのは、インド在住のAIエンジニア。ITやAIの専門知識を持つ国際的な視点で、子供たちの未来のスキル育成をサポートします。

ITeens Labについて

オンラインで学べる小学生・中学生・高校生向けバーチャルITスクールです。プログラミングだけでなく、様々なジャンルのITについて学ぶことが出来る教室です。バーチャル空間上で先生や生徒たちと交流するなど様々な活動を通じて、スキルを身につけたり、友達を作ったり出来る場所です。

公式WEB:https://iteenslab.com/

アンヴェッシュ先生について

現在、インド在住で、日本の別企業に所属しながらAIエンジニアとしてリモートワークを行っています。

専門スキルはPythonであり、ITeens LabではPythonに加え、Unityなどの指導も担当する予定です。

また、日本で約2年間生活した経験があり、日本語でのコミュニケーションも円滑に行うことができます。

Bakkannagari Anvesh Reddy

■自己紹介

「7年の経験を持つAIエンジニアです。国際的な仕事の経験とMNCでの経験があります。インドのハイデラバード出身です。ハイデラバードはインドの中でも食べ物が大好きで暖かいことで知られている街です。アニメを見たり、本を読んだり、サッカーをするのが好きです。

I am an AI Engineer with a total experience of 7 years. I have international work experience and experience in MNC's. I am from Hyderabad, a city known for its love for food and warmth in India. I love watching animes, reading books and playing soccer.」

■ITeens Labについて

「ITeens Labの子供たちは、プログラミングもできます、クリエイティブなこともできます、動画も作ります。全部できます!私が同じくらいの年齢の時には考えられません……。本当に羨ましいです。これから、生徒の皆さんともっと仲良くなりたいです。」

アンヴェッシュ先生へのインタビュー記事:https://iteenslab.com/staff_interview_23/

経緯や狙い

古林 侑樹(ITeens Lab代表)

ITeens Labではオンラインスクールということもあって、国外在住の生徒も少しづつ増えてきており、それに伴って講師陣についてもグローバルな人材を獲得する必要がでてきていました。

インドはIT大国といわれ、プログラミング教育でも注目されていますし、日本との時差もさほど大きくなく、日本のアニメ文化なども人気が高まっているため、外国籍の講師を獲得する候補地としては非常に有力でした。

以前から、インドの知人などを通じて、インド在住の先生や生徒とITeens Lab生徒の交流を作ろうという試みはありましたが、時勢などの影響もあってなかなか実現に至っていませんでした。

今回、アンヴェッシュ先生の採用に至り、ようやくこれまでの試みが実った形になります。



国境や距離を超えてコミュニケーションできることが、インターネットの大きな特徴であり長所の一つですので、こういった国際交流を生徒に直に経験させてあげられるのは、ITスクールとしては非常に大きなメリットだと考えています。

また、アンヴェッシュ先生のおかげで、生徒の英語や語学への興味も刺激できている実感もあります。 現在、ITeens Labではこういったグローバルな交流を取り入れる企画を増やしており、今後も、インドだけでなくさまざまな国の先生に参加してもらい、さらに先生だけでなく国外の子どもたちとも交流できる機会も設けていきたいと考えています。