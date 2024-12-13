【石川県加賀】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、石川県加賀に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社クスリのアオキ（石川県白山市）：8,555人

2位. 株式会社サンウェルズ（石川県金沢市）：3,141人

3位. 株式会社ＰＦＵ（石川県かほく市）：2,790人

4位. 株式会社金沢村田製作所（石川県白山市）：2,575人

5位. 株式会社シンクラン（石川県金沢市）：2,142人

6位. 澁谷工業株式会社（石川県金沢市）：2,109人

7位. 株式会社北國フィナンシャルホールディングス（石川県金沢市）：2,010人

8位. 株式会社ワイズ（石川県金沢市）：1,506人

9位. 小松ウオール工業株式会社（石川県小松市）：1,449人

10位. コマニー株式会社（石川県小松市）：1,357人

11位. 株式会社システムサポート（石川県金沢市）：1,323人

12位. 株式会社エー・オー・シー（石川県金沢市）：1,176人

13位. 北陸綜合警備保障株式会社（石川県金沢市）：1,106人

14位. 加賀東芝エレクトロニクス株式会社（石川県能美市）：1,045人

15位. ＥＩＺＯ株式会社（石川県白山市）：1,005人

15位. カナカン株式会社（石川県金沢市）：1,005人

17位. 公益社団法人石川勤労者医療協会（石川県金沢市）：1,002人

18位. 株式会社トランテックス（石川県白山市）：987人

19位. 株式会社ワークプライズ（石川県金沢市）：974人

20位. 大同工業株式会社（石川県加賀市）：961人

21位. 小松マテーレ株式会社（石川県能美市）：957人

22位. 国立大学法人金沢大学（石川県金沢市）：902人

23位. 津田駒工業株式会社（石川県金沢市）：773人

24位. 株式会社小松村田製作所（石川県小松市）：740人

25位. 株式会社マルエー（石川県白山市）：689人

26位. 社会福祉法人篤豊会（石川県加賀市）：681人

27位. 株式会社ＪＲ西日本金沢メンテック（石川県金沢市）：676人

28位. 株式会社リンクス（石川県金沢市）：663人

29位. マックスバリュ北陸株式会社（石川県金沢市）：662人

30位. 北陸コンピュータ・サービス株式会社（石川県金沢市）：655人

※主なランキング詳細

石川県金沢市：https://salesnow.jp/db/reports/391354

石川県白山市：https://salesnow.jp/db/reports/323303

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db

