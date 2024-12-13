【山梨県中・西部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山梨県中・西部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社シャトレーゼ（山梨県甲府市）：2,726人

2位. 株式会社山梨中央銀行（山梨県甲府市）：2,212人

3位. 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社（山梨県韮崎市）：2,126人

4位. 株式会社オギノ（山梨県甲府市）：1,818人

5位. 公益社団法人山梨勤労者医療協会（山梨県甲府市）：1,314人

6位. 株式会社フレアス（山梨県昭和町）：950人

7位. 富岳通運株式会社（山梨県甲府市）：890人

8位. 社会医療法人加納岩（山梨県山梨市）：822人

9位. 株式会社ミラプロ（山梨県北杜市）：776人

10位. 株式会社アシストエンジニアリング（山梨県中央市）：761人

11位. 株式会社キトー（山梨県昭和町）：751人

12位. 株式会社いちやまマート（山梨県中央市）：750人

13位. 株式会社ヒューマック（山梨県甲府市）：655人

14位. 株式会社クスリのサンロード（山梨県甲府市）：577人

15位. 山梨交通株式会社（山梨県甲府市）：544人

16位. 株式会社やさしい手甲府（山梨県甲府市）：526人

17位. 医療法人銀門会（山梨県笛吹市）：501人

18位. 株式会社桔梗屋（山梨県笛吹市）：455人

19位. 医療法人慈光会（山梨県甲府市）：406人

20位. アリメント工業株式会社（山梨県南部町）：401人

21位. 甲府ビルサービス株式会社（山梨県甲府市）：400人

21位. 新日本通産株式会社（山梨県甲府市）：400人

23位. シミックファーマサイエンス株式会社（山梨県北杜市）：397人

24位. 株式会社はくばく（山梨県富士川町）：390人

25位. 山梨みらい農業協同組合（山梨県甲府市）：388人

26位. 山梨信用金庫（山梨県甲府市）：366人

27位. 甲府信用金庫（山梨県甲府市）：353人

28位. フルーツ山梨農業協同組合（山梨県甲州市）：347人

29位. 医療法人景雲会（山梨県笛吹市）：345人

30位. 三井金属ダイカスト株式会社（山梨県韮崎市）：337人

※主なランキング詳細

山梨県甲府市：https://salesnow.jp/db/reports/903117

山梨県笛吹市：https://salesnow.jp/db/reports/261164

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db