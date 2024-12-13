【石川県能登】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、石川県能登に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 社会医療法人財団董仙会（石川県七尾市）：1,223人

2位. 石川サンケン株式会社（石川県志賀町）：1,046人

3位. 株式会社スギヨ（石川県七尾市）：671人

4位. 株式会社どんたく（石川県七尾市）：508人

5位. 有限会社みやけ食品（石川県七尾市）：468人

6位. 社会福祉法人徳充会（石川県七尾市）：358人

7位. 丸井織物株式会社（石川県中能登町）：330人

8位. 肥田電器株式会社（石川県中能登町）：325人

9位. 社会福祉法人眉丈会（石川県羽咋市）：323人

10位. 株式会社ハクイ村田製作所（石川県羽咋市）：317人

11位. ＥＩＺＯエムエス株式会社（石川県羽咋市）：316人

12位. のと共栄信用金庫（石川県七尾市）：290人

13位. 鹿島興亜電工株式会社（石川県中能登町）：284人

14位. 興能信用金庫（石川県能登町）：250人

15位. 能登わかば農業協同組合（石川県七尾市）：230人

15位. 能登農業協同組合（石川県穴水町）：230人

17位. 株式会社加賀屋（石川県七尾市）：210人

18位. はくい農業協同組合（石川県羽咋市）：184人

19位. 株式会社ワクラ村田製作所（石川県七尾市）：179人

20位. 医療法人松原会（石川県七尾市）：178人

21位. 社会福祉法人能登福祉会（石川県七尾市）：176人

22位. 社会福祉法人長寿会（石川県珠洲市）：168人

22位. 株式会社穴水村田製作所（石川県穴水町）：168人

24位. 創和テキスタイル株式会社（石川県羽咋市）：161人

25位. 株式会社北陸モンベル（石川県羽咋市）：155人

26位. 社会福祉法人はまなす会（石川県志賀町）：142人

27位. 能登テック株式会社（石川県中能登町）：141人

28位. 株式会社ノトアロイ（石川県志賀町）：139人

29位. 株式会社ＮＴＮ能登製作所（石川県志賀町）：130人

30位. 是則北陸運輸株式会社（石川県中能登町）：127人

※主なランキング詳細

石川県能登町：https://salesnow.jp/db/reports/500748

石川県志賀町：https://salesnow.jp/db/reports/310530

石川県七尾市：https://salesnow.jp/db/reports/715631

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db