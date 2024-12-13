【福井県嶺北】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、福井県嶺北に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社福井村田製作所（福井県越前市）：5,771人

2位. 株式会社アイシン福井（福井県越前市）：2,868人

3位. 株式会社ＰＬＡＮＴ（福井県坂井市）：2,693人

4位. ゲンキー株式会社（福井県坂井市）：2,559人

5位. 福井県農業協同組合（福井県福井市）：1,956人

6位. セーレン株式会社（福井県福井市）：1,807人

7位. 株式会社福井銀行（福井県福井市）：1,711人

8位. おおぞら管理株式会社（福井県越前市）：1,500人

9位. 株式会社アイビックス（福井県福井市）：1,313人

10位. 福井県民生活協同組合（福井県福井市）：1,174人

11位. 株式会社サンキュー（福井県福井市）：992人

12位. フクビ化学工業株式会社（福井県福井市）：885人

13位. 日華化学株式会社（福井県福井市）：839人

14位. 国立大学法人福井大学（福井県福井市）：804人

15位. 三谷商事株式会社（福井県福井市）：730人

16位. 株式会社ヤスサキ（福井県福井市）：722人

17位. 医療法人厚生会（福井県福井市）：697人

18位. ファーストウッド株式会社（福井県福井市）：686人

19位. 福井信用金庫（福井県福井市）：685人

20位. 株式会社鯖江村田製作所（福井県鯖江市）：644人

21位. 福井鋲螺株式会社（福井県あわら市）：640人

22位. 轟産業株式会社（福井県福井市）：613人

23位. 一般財団法人新田塚医療福祉センター（福井県福井市）：592人

24位. 株式会社シャルマン（福井県鯖江市）：585人

25位. 前田工繊株式会社（福井県坂井市）：540人

26位. 株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴ（福井県福井市）：516人

27位. ニチコン大野株式会社（福井県大野市）：514人

28位. 日東シンコー株式会社（福井県坂井市）：485人

29位. 株式会社松浦機械製作所（福井県福井市）：483人

30位. 社会福祉法人足羽福祉会（福井県福井市）：473人

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db