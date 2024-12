【開催レポート】過去最多16,000人超が参加！沖縄でのDX展示会「ResorTech EXPO 2024 in Okinawa」閉幕

一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター11月14日(木)・15日(金)沖縄アリーナで開催した「ResorTech ESPO 2024 in Okinawa(リゾテックエキスポ2024)」

ResorTech EXPO 2024 in Okinawa(リゾテックエキスポ2024)は、沖縄県で開催する1万人規模のDX・ITの展示商談会です。

豊富なセミナー・シンポジウムをご覧いただけるほか、展示商談会として県内外・海外のIT企業とビジネスマッチングをサポートする1年に1度のDXに関するビッグイベントです。

2024年11月30日(土)をもって、オンライン会場を閉会したリゾテックエキスポ2024。

11月14日(木)・15日(金)に沖縄アリーナをメインに開催されたリアル会場も過去最多の延べ11,838人超の皆さまにご来場いただき、国内のみならず、台湾、韓国、ベトナム、香港から30社超の出展があるなど、国際色も豊かに開催されました。

今年初の開催となった、スタートアップにフォーカスした企画『Okinawa Innovators Summit(オキナワイノベーターズサミット)』、生成AIのプログラミングなど最先端の取り組みを紹介した学生限定の『IT系ワークショップ』、eスポーツを取り入れた企画『eSports BATTLE in OKINAWA 2024 Powered by ResorTech EXPO in Okinawa』も幅広いお客様にご参加・ご体感いただきました。

リゾテックエキスポ2024 展示フロアの様子

【イベント概要】

・催事名:ResorTech EXPO 2024 in Okinawa(リゾテックエキスポ2024)

・主催:ResorTech EXPO in Okinawa 実行委員会(実行委員長:稲垣 純一)

・会期:リアル会場2024年11月14日(木)・15日(金)

オンライン会場2024年10月1日(火)~2024年11月30日(土)

・会場:沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市山内)

・主な来場者:全ての産業でテクノロジー・サービスを必要とする事業者、行政関係者、学生、マスコミ

・後援:沖縄県/沖縄市/那覇市/デジタル庁/内閣府沖縄総合事務局/総務省沖縄総合通信事務所/大田区産業経済部/台北駐日経済文化代表処那覇分処/沖縄経済同友会/沖縄県情報通信関連産業団体連合会(IT連)/一般社団法人沖縄県情報産業協会/一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー/独立行政法人日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター/沖縄振興開発金融公庫/公益社団法人沖縄県工業連合会/公益財団法人沖縄県産業振興公社/一般財団法人南西地域産業活性化センター/一般社団法人沖縄県生産性本部/独立行政法人中小企業基盤整備機構 沖縄事務所/沖縄気象台/株式会社沖縄県物産公社/株式会社沖縄TLO/沖縄県中小企業団体中央会/沖縄県商工会連合会/沖縄県中小企業家同友会/一般社団法人沖縄県経営者協会/沖縄県信用保証協会/一般社団法人沖縄県発明協会/株式会社OJAD(沖縄ベンチャーマーケット運営事務局)/沖縄科学技術大学院大学(OIST)/国立大学法人琉球大学/一般財団法人沖縄県私学教育振興会/一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会/沖縄税理士会/一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会/日本公認会計士協会沖縄会/一般社団法人情報サービス産業協会/一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会/一般社団法人日本テレワーク協会/公益財団法人大田区産業振興協会/気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)/Taipei Computer Association(TCA)東京事務所/KOTRA東京IT支援センター/財団法人済州創造経済革新センター(JCCEI)/NHK沖縄放送局/沖縄テレビ放送株式会社/琉球朝日放送株式会社/琉球放送株式会社/沖縄タイムス社/琉球新報社/株式会社ラジオ沖縄/株式会社エフエム沖縄(計52)

来場者数の内訳

■リアル会場1日目:5,753名

■リアル会場2日目:6,085名

■オンライン会場:4,698名

合計 16,536名

そのほか

■参加:252社・団体

■後援:52

■逆商談ブース:参加11社・団体・自治体、提案31社、64商談

【今年の取り組み】

新たな取り組みを多く盛り込んだ『リゾテックエキスポ2024』でしたが、皆さまのご協力により大変な賑わいのうちに幕を閉じることができました。

■基調講演1

11月14日(木)には、世界を舞台に活躍するXRアーティスト・せきぐち あいみさんをゲストに、「世界のつながるXR体験」と題した基調講演を実施しました。ドバイなどからも声がかかるせきぐちさんが和風の装いで登壇し、全身を駆使しながらVRアートをライブペインティングで披露。バーチャル空間やリゾテックエキスポ2024のロゴの上に龍を描き、それを動かすパフォーマンスで来場客を驚かせました。その後のトークセッションでは海外でのセッション事例を紹介しながら、「VRアートはあらゆる人の人生を拡張する可能性を秘めている」と、未来への大きな可能性を感じさせる言葉を残しました。

リゾテックエキスポ2024 XRアーティスト「せきぐち あいみ」氏による基調講演。

■イベント関連

1階特別ラウンジでは、ダイヤモンドスポンサーの1社である株式会社インフォマートがステージを組み、「デジタルゆいまーる祭 Presented by informart」を開催。2日間にわたり、エフエム沖縄で放送中の、パーソナリティ・多喜ひろみさん、伊藝梓さんによる人気番組「ハッピーアイランド」のお出かけ放送をはじめ、同社のCM『デジタルゆいまーる祭』に出演する魅川憲一郎さん、護得久栄昇さんらによるステージが開催され、常に会場を盛り上げていました。 同会場では、ハイサイ探偵団の「ハイサイワールド」やカフェブースなどもあり、笑顔つながる楽しい企画を多数実施しました。

エフエム沖縄「ハッピーアイランド」のお出かけ放送(株)インフォマートのCMに出演している琴絵のライブパフォーマンス同じくCMに出演している魅川憲一郎さん、護得久栄昇さんらによるステージハイサイ探偵団の「ハイサイワールド」

■シンポジウム

11月15日(金)には、毎年恒例の「地方創生DXシンポジウム2024」を実施。沖縄県のDX推進の事例、京都府のスマートシティ先進地・けいはんな学研都市の取組事例、ゼブラ起業のビジネスに力点を置いている山形大学アントレプレナーシップ教育研究センターの取組、知事のリーダーシップにより各DXの取組が奏功している群馬県の事例が紹介され、後半のトークセッションでは、地方ならではのDXで注意すべき点、地方行政におけるDXの進め方など、地方という特性や経済圏の規模に合わせたDXという観点で示唆に富む議論がなされました。

沖縄県 企画部参事 兼 CDO補佐官 細川 巧 氏京都府 参与 山下 晃正 氏群馬県 知事戦略部 デジタルトランスフォーメーション推進監 岡田 亜衣子 氏山形大学 アントレプレナーシップ教育研究センター センター長 小野寺 忠司 氏

■今年初!eスポーツ関連ブースも登場!

今年は5階ホールにて、eスポーツを取り入れた企画『eSports BATTLE in OKINAWA 2024 Powered by ResorTech EXPO in Okinawa』も実施され、出展企業・来場者で白熱したバーチャルサイクリングゲームが行われました。

■展示ブース

今年度は250超の企業・団体が参加。ブースの数は140を超えました。ダイヤモンドスポンサーの1社で、「展示部門 総合グランプリ」を受賞したCBcloud株式会社は、自社で開発した物流の課題を解決する「ピックゴー」というサービスを紹介。10月25日(金)に沖縄に本店を移動し、今後、沖縄から全国に進出していく気概を感じさせる演出で多くの来場者にPRを行っていました。

ほか、行政の窓口業務の効率化に寄与するサービスを紹介する日本電気(株)、近未来的小型電気自動車「Robo-EV」の展示と敷地内でRobo-Bus(自動運転シャトルバス)を試乗走行させたTIS(株)、首里城復興に関するDXを進めるSCSK(株)、事業者向けのバンキングサービスを提供する(株)おきなわフィナンシャルグループなど、2日間ともブースの内外で商談、マッチング等が活発に行われるなど、出展者・来場者双方にとって実りある時間となりました。

CBcloud株式会社日本電気株式会社SCSK株式会社株式会社おきなわフィナンシャルグループ/株式会社沖縄銀行

【アンケート】

各種アンケートは集計途中ですが、途中集計の内容をご紹介します。

■出展者アンケート

EXPOの参加に対する満足度:70%超が「大変に満足した」「満足した」と答えている。(12/10時点)

■来場者アンケート

全体的な満足度:70%以上が「大変満足した」「満足した」と答えている。「どちらかといえば満足した」を含めると90%以上になる。

セミナー・シンポジウムの満足度:約35%が「大変満足した」「満足した」と答えている。

次回も来場したいと思うか:50%弱が「ぜひ来場したい」と答えている。

■出展者からのコメント

・出展各社との交流が予想以上に深められたことが成果です。

・VRやeスポーツなど、新しい試みもあり期待感があった。

・サービスや会社の認知拡大や事業連携の機会を求めて、イベントに参加いたしました。多くの皆様に弊社にご興味を持っていただき、事業連携が見込める企業様とご挨拶する機会を得るなど、有意義な時間を過ごすことができました。

・継続が大事なので来年も出展予定しています。よろしくお願いします。

・本イベントは今まで参加したイベントよりも中身が充実しているだけでなく、サポートデスクの皆様も真摯にご対応いただきとても良いイベントでした。

【来年のリゾテックエキスポ2025】

来年も沖縄アリーナにて、ResorTech EXPO 2025 in Okinawa(リゾテックエキスポ2025)を開催します!公式サイトでは、随時情報をアップデートしていきますので、ご期待ください。

【ResorTech EXPO 2025 in Okinawa(リゾテックエキスポ2025)】

■開催日:2025年11月13日(木)・14日(金)

■会場:沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市山内)

■公式サイト:https://resortech-expo.okinawa/

【出展申し込み受付中】

早くもResorTech EXPO 2025 in Okinawa(リゾテックエキスポ2025)の、出展に関するお問い合わせを多く頂いております。

今年のリゾテックエキスポ2024はおかげさまで大変賑わい、ご出展いただいた皆さまだけでなく、ご来場いただいた方からも、「来年の出展申込はいつ開始するのか?」と嬉しいお言葉をいただいています。

事務局としても来年の内容をさらに充実させるべく、ご出展いただく皆さまとリゾテックエキスポ2025を一緒に作っていくためにも、早めの商談を開始しております。リゾテックエキスポ2025とその出展に関する最新情報を随時お届けします。

■リゾテックエキスポ2025出展のお問い合わせ:https://resortech-expo.okinawa/contact/

TISの新たな取り組み obo-Bus試運転実施!学生向けのIT系ワークショップ

※「ResorTech(リゾテック)」とは、「Resort(リゾート)」と「Technology(テクノロジー)」を掛け合わせた言葉です。 「ResorTech」はリゾート地である沖縄の観光産業をテクノロジーで支えるという発想からスタートし、今では、「リゾート地沖縄のあらゆる産業を支え、その生産性や付加価値を向上させるテクノロジー」という意味で使われています。