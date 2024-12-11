『ワールドトリガー』より“王子一彰・弓場拓磨・諏訪洸太郎・荒船哲次”たちの描き下ろしイラスト新グッズがジャンプフェスタ2025先行発売決定！【株式会社コスパ】

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『ワールドトリガー』より“王子一彰・弓場拓磨・諏訪洸太郎・荒船哲次”たちの描き下ろしイラスト新グッズがジャンプフェスタ2025先行発売決定！

『ワールドトリガー』新グッズ。

“王子一彰・弓場拓磨・諏訪洸太郎・荒船哲次”たち４人が、生身の体からトリオン体に換装される瞬間を切り取った公式描き下ろしイラストになりました。こちらの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、缶バッジ、そして2サイズのタペストリーの新グッズがラインナップ。

さらに、2024年12月21日（土）・22日（日）に幕張メッセにて開催される〈ジャンプフェスタ2025〉内コスパブース（「ジャンフェスマーケット」ゾーン）での先行販売も決定。

◆コスパ／〈ジャンプフェスタ2025〉出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/special/jumpfesta/

お気に入りの隊員たちのグッズで部屋を飾れば、あなただけの支部気分も楽しめそうなアイテムです。

2025年3月上旬の一般発売予定分は、コスパ通販ほかにて予約受付中。

◆コスパ／『ワールドトリガー』グッズ一覧

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01321/mode/series

＜商品情報＞

王子一彰／弓場拓磨／諏訪洸太郎／荒船哲次 描き下ろし アクリルスタンド トリガー起動（オン）Ver.

発売日：2025年3月上旬予定

価格：各1,650円（税込）

王子一彰／弓場拓磨／諏訪洸太郎／荒船哲次 描き下ろし 65mm缶バッジ トリガー起動（オン）Ver.

発売日：2025年3月上旬予定

価格：各605円（税込）

王子一彰／弓場拓磨／諏訪洸太郎／荒船哲次 描き下ろし B2タペストリー トリガー起動（オン）Ver.

発売日：2025年3月上旬予定

価格：各3,190円（税込）

王子一彰／弓場拓磨／諏訪洸太郎／荒船哲次 描き下ろし 100cmタペストリー トリガー起動（オン）Ver.

発売日：2025年3月上旬予定

価格：各6,050円（税込）

■関連リンク

◆コスパ／〈ジャンプフェスタ2025〉出展情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/special/jumpfesta/

◆コスパ／『ワールドトリガー』グッズ一覧

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01321/mode/series

■権利表記

(C)葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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■商品に関する詳細、お問合せ先

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◆「株式会社コスパ」とは◆

1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。

◇展開ブランド◇

公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA（コスパ）」「二次元コスパ」

公式キャラクターコスチューム「COSPATIO（コスパティオ）」「COSYUME（コスユメ）」