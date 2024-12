【エトロ】ETRO PRINT TALES - エトロのプリント物語 第二弾

エトロ ジャパン沢村一樹ディーン・フジオカ

エトロは、文学とファッションの結びつきを称えるプロジェクト「ETRO PRINT TALES - エトロのプリント物語」の第二弾を発表。エトロが誇る独自の美学を象徴するプリントシャツとともに、新たなフレンズが登場し、ホリデーシーズンに向けて、お気に入りの本に込められた思いやストーリーを紹介します。

今回、日本からは俳優の沢村一樹と、ディーン・フジオカ(五十音順)が参加。

二人は、エトロのホリデーコレクションから登場したシャツを纏い、それぞれの読書体験や愛読書についての深い思いを語りながら、豊かで卓越したデザインの魅力を際立たせます。

沢村一樹が着用するのは、インドのサリーに見られる羽のように繊細で成熟と真実を象徴する花、アスチルベから着想を得たペイズリー柄を施したシャツ。柔らかなホワイトに描かれたブラウンカラーと、ダスティブルーのコントラストが目を惹く、滑らかな肌触りのアイテムです。

一方、ディーン・フジオカが纏うのは、ブラックに表現された、色鮮やかなピンクやマゼンタを基調としたボタニカルペイズリー柄が美しいシャツ。心躍るホリデーシーズンのムードを一層引き立てる、華やかなアイテムです。

彼らの言葉を通して、クリエイティビティとインスピレーションに満ちたエトロのシャツが紡ぐ物語を

お届けします。



【沢村一樹】

シャツ:97,900円

書 籍:

NHK日曜美術館「黒潮の画譜」田中一村作品集(NHK出版)

【ディーン・フジオカ】

シャツ:96,800円

書籍:

パウロ・コエーリョ

『マクトゥーブ An Inspirational Companion to The Alchemist』(角川文庫)

参加ゲスト (公開日順)

Giacomo Giorgio - Italy

Axel Auriant - France

Nikras Rueth- Germany

Joshua Uduma -USA

Rob Raco - USA

Dean Fujioka - Japan

Ikki Sawamura - Japan

Riccardo Pedicone -Italy