【岡山大学】岡山大学附属特別支援学校研究発表会「知的障害特別支援学校におけるチームで取り組む自立活動の指導～個別取り出しによる時間における指導と各教科等における指導の充実～」〔1/25,土〕
2024（令和6）年 12月 12日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の附属特別支援学校では、2025年1月25日（土）に研究発表会「知的障害特別支援学校におけるチームで取り組む自立活動の指導～個別取り出しによる時間における指導と各教科等における指導の充実～」を、岡山大学教育学部附属特別支援学校にて開催いたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
【日 時】
2025年 1月 25日（土） 9:00～15:50
【場 所】
岡山大学教育学部附属特別支援学校
（〒703-8282 岡山県岡山市中区平井三丁目914番地）
https://futoku.okayama-u.ac.jp/
【プログラム】
下記のポスターをご覧ください。
【お申込み方法】
下記のURLからお申込みをお願い申し上げます（締切日：2025年1月10日）。
https://forms.gle/ydyr8vGtkXML5UEQ8
【ポスター】
https://edu.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/10/6f687b50df5acd2d2234d41059d46eb7.pdf
【主 催】
岡山大学教育学部附属特別支援学校
【後 援】
岡山県教育委員会
岡山市教育委員会
◆参 考
・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部
https://edu.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育学部附属特別支援学校
https://futoku.okayama-u.ac.jp/
◆本件問い合わせ先
岡山大学教育学部附属特別支援学校
〒703-8282 岡山県岡山市中区平井三丁目914番地
TEL：086-277-7431
FAX：086-277-7673
E-mail：tokushi◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://edu.okayama-u.ac.jp/news/post-9207/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)