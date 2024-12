KID PHENOMENON、1/22発売アルバム収録新曲「Cinderella」がABCマート『年末在庫一掃 SALE』TVCMソングに抜擢！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズKID PHENOMENON from EXILE TRIBE

KID PHENOMENONの1stアルバム「PHENOMENON」収録新曲「Cinderella」が、明日12月12日(木)から全国で放映されるABCマート『年末在庫一掃 SALE』TVCMソングとして起用されることが決定した。

ABCマートロゴ年末在庫一掃 SALE バナー

「Cinderella」は1月22日発売の1stアルバム「PHENOMENON」に収録される新曲で、彼らの代表曲にもなったTVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第二クールエンディング・テーマ「存在証明」を手掛けたクリエイティブチームが再集結したハイパーポップを取り入れた新境地ともいえる楽曲に仕上がっている。アルバム発売に先駆け、どこよりも早く全国各地のTVCMでチェックできるのでファンならずともぜひ耳にしてほしい。

■CM概要

CM名称:ABCマート『年末在庫一掃 SALE』TVCMソング

放送期間:2024年12月12日(木)~12月22日

エリア:全国 ※一部地域を除く

サイト:https://www.abc-mart.net/shop/e/eeoysale/

■発売情報

1st Album「PHENOMENON」

発売日:2025年1月22日(水)

タイトル:「PHENOMENON」

ご購入はこちら:https://kidphenomenon.lnk.to/20250122_PHENOMENON_PKG

<商品情報>

完全生産限定盤MOVIE Ver.(CD+Blu-ray透明スリーブ付) SRCL-13103~13104 \7,700(税込)

完全生産限定盤PHOTO Ver.(CD+BOX入りフォトブック) SRCL-13105~13106 \5,500(税込)

通常盤初回仕様[CDのみ] SRCL-13107 3,000円(税込)

<CD収録内容>(全形態共通14曲収録)

01:存在証明

02:Unstoppable

03:Party Over There *新曲

04:Trendsetter

05:Underrated

06:Cinderella *新曲

07:Purple Dawn

08:Ace In The Hole

09:OMW

10:C’mon

11:Wheelie

12:Show U Light

13:ONE DAY

14:雨上がりのDiary *新曲

<Blu-ray収録内容>(完全生産限定盤MOVIE Ver.のみ)

-MUSIC VIDEO-

Wheelie

存在証明

ONE DAY

Ace In The Hole

Show U Light

Unstoppable

-NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024 at TOKYO GARDEN THEATER-

存在証明

Ace In The Hole

OMW

Purple Dawn

Show U Light

Wheelie

ONE DAY

Unstoppable

<封入内容>

※完全生産限定盤PHOTO Ver.のみ

24Pピンナップブック、ステッカーセット、ジャンボポスター

※全形態共通封入特典

フォトカード全8種中ランダム1種(通常盤は初回仕様のみ)

■フリーイベント情報 “Purple CirKID Vol.4”

【日程・会場】

12/14(土) 兵庫県・西宮ガーデンズ

12/15(日) 神奈川県・アリオ橋本

■KID PHENOMENON プロフィール

LDH 史上最大のオーディション『iCON Z ~Dreams For Children~』(読み:アイコンゼット ドリームスフォーチルドレン)男性部門の第二章から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。

<メンバー>

夫松 健介/それまつ けんすけ(21)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(20)

岡尾 琥珀/おかお こはく(18)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(18)

川口 蒼真/かわぐち そうま(18)

山本 光汰/やまもと こうた(17)

鈴木 瑠偉/すずき るい(17)

<SNS>

【Official site】https://www.kidphenomenon.jp/

【YouTube】https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/_KID_PHENOMENON

【Instagram】 https://www.instagram.com/kid_phenomenon/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon