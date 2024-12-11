本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』「アプリペイ」にお得にゲーム内アイテムを購入できる公式ストア「アプリペイストア」をオープン！
株式会社リベル・エンタテインメントが運営する本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』（そうえんのかんたい、iOS/Android/DMM Games）は、2024年12月11日（水）にデジタルガレージのアプリ外課金サービス「アプリペイ」にて公式ストアをオープンいたしました。
本ストアでは、ゲーム内で使用できる「インゴット」購入時に、ゲーム内での直接購入時よりも無償「インゴット」が最大10％増量されたアイテムを販売いたします。お得かつ安全にゲーム内アイテムが購入できる公式アプリペイストアをぜひご利用ください。
■『蒼焔の艦隊』公式アプリペイストア
https://app-pay.jp/app/soennokantai/
■購入可能なアイテム
『蒼焔の艦隊』公式アプリペイストアを通じて、ゲーム内アイテム（インゴット）が購入可能です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/126_1_59de4a3ba616d188fa032fefa5bf06e0.jpg ]
※アイテムの購入方法や詳細は「アプリペイストア」内のお問合せページ(https://app-pay.zendesk.com/hc/ja)をご確認ください。
■蒼焔の艦隊 概要
タイトル：蒼焔の艦隊（読み方：そうえんのかんたい）
制作・企画：株式会社リベル・エンタテインメント
開発・運営：株式会社ランド・ホー
配信開始日：2017年9月1日
価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
カテゴリー：本格海戦ゲーム
対応OS：iOS/Android/DMM Games
※機種によりご利用頂けない場合があります。
公式サイト：https://www.soenkantai.com
iOS URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1244059145?mt=8
Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.soennokantai&hl=ja)
DMM GAMES URL：https://www.soenkantai.com/dmg/
公式X：https://x.com/soennokantai
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