「NIUHI」ベータ１が本日開始

株式会社KOMODO

2024年12月11日 - KOMODOは本日、ファンやクリエイターが世界中のインディーズ作品や大ヒット作品を発見、購入、販売、そして翻訳ができるデジタルコミュニティ「NIUHI」のベータ版を開始いたしました。

最初のベータ招待が本日、NIUHIウェブサイト(https://niuhi.app/join)でご登録いただいた方々に送られました。ベータ版に参加いただく方々はアメリカのパブリッシャーOni Pressや、ホビージャパンなどから出版されている作品の他、うまいか氏やRay He氏などの才能ある独立系漫画家による作品を楽しむことができます。ベータ版やタイトルのラインナップなどが拡大するにつれ、更なる招待が順次送られます。ベータ版への登録は、NIUHIサイトよりどなたでもご登録いただけます。

「今日はKOMODOにとってとても大きな日となります。」とKOMODO社のCEOであり、ゲームパブリッシャー、NIUHIの創設者、そしてアジアの多くの地域でSteam Deckを提供するリッキー・ウーイ氏は述べています。 「私たちは長い間NIUHIを開発してきました。マンガファンやクリエイターの皆さんに公開できることを大変嬉しく思います。」

ファンや愛好家向けに、NIUHIは拡大し続けるマンガやコミックのコレクションを提供します。その中には、NIUHIオリジナル作品や、吹き出しをタップすることで新しい言語を練習することができる機能など多彩な機能が含まれます。

また、クリエイターの方々には、グローバルでの配信や販売、収益の大部分のシェア、無料翻訳、マーケティング・コミュニケーションツール、分析機能などを提供いたします。

「自分のマンガをNIUHIで多言語に公開できるのは光栄です!」と独立系漫画家であり、『What the Muck: the end of the world』の共同制作者の一人であるSineko So氏は述べました。「最新のマンガを楽しみながら外国語学習への関心を育むことができるNIUHIの【バブルタップ】機能のコンセプトを本当に素晴らしいと思っています。」

NIUHIの革新的な翻訳ツールは、読者に瞬時の翻訳機能を提供いたします。この機能により、独立系、および商業翻訳者による人間が生成する翻訳が可能となり、ファンはお気に入りのクリエイターや作品を世界中のより多くの人々に広めるサポートをすることができます。

最初のベータ版は、まずアメリカと日本で提供を開始し、他の地域でも随時開始予定です。

NIUHIの正式リリースは2025年前半を予定しています。

NIUHIについての詳細は、NIUHIサイト(https://niuhi.app/join)よりご確認ください。

ー現代の商業印刷やデジタル時代に先駆けて誕生したマンガとコミックは、現在では数十億ドル規模の世界的なエンターテインメント産業へと成長しており、複数の業界レポートによると、今後年間10%以上の成長が見込まれています。



KOMODOについて(https://komodo.jp/(https://komodo.jp/ja/))

東京とホノルルに拠点を置くKOMODOは、ゲームおよびマンガ産業の未来を形作る製品を手掛けています。KOMODO HAWAI'Iは、NIUHIを開発し、PCやゲームコンソール向けに「OneShot」、「ポケットミラー~黄金の夢」、「初音ミク ロジックペイントS」「A-Train」シリーズなどの人気タイトルをパブリッシングしています。さらに、東京に本社を置く株式会社KOMODOは、Valve社が開発したSteam Deckの日本、韓国、香港台湾の公式ライセンサーとして、これらの地域でSteam Deckを提供しています。