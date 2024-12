「ワイヤレスホリパッド for Mobile Gaming 」に Google Play × BEAMS DESIGN × HORI コラボデザインが新登場！

株式会社ホリ

Androidスマートフォン専用ワイヤレスコントローラー

「ワイヤレスホリパッド for Mobile Gaming 」に

Google Play × BEAMS DESIGN × HORIコラボデザインが新登場!

※本製品は Google Play Points キャンペーン当選者プレゼント品になります



● Google Play × BEAMS DESIGN × HORI の限定デザインGoogle Play Points キャンペーン(抽選)でのみ入手可能な限定デザインとなっております。

年末年始 Play Points VIPプレゼントキャンペーンURL

https://playpoints.withgoogle.com/perks/intl/ALL_jp/events/playpointsholidayspecial2024/

※ 応募は、賞品1種類あたり1回までの応募とさせていただきます

※ 応募資格の Google Play Points ステータスは、2024年12月1日時点でのステータスを基準とさせていただきます

※ 当選景品の配送は、キャンペーン終了後3週間~4週間を予定しております





●製品仕様は下記製品と同じです。

・ワイヤレス ホリパッド for Mobile Gaming

URL:https://hori.jp/products/hmg/hmp-002

・EGGY PARTY ワイヤレスホリパッド for Mobile Gaming

URL:https://hori.jp/products/hmg/hmp-008

●Android専用ワイヤレスコントローラー

通信距離約10mのワイヤレス通信。自由なプレイスタイルでゲームを楽しめます。



●2つの操作モードを搭載 「ゲームコントローラーモード」と「アプリモード」の2つの方式を搭載。コントローラーが非対応のゲームでも操作が可能です。

※ 一部のゲームでは動作しない場合があります。



●アサイン機能搭載 一部のボタンに他のボタン機能を割り当てることができます。

アサイン機能搭載ボタン

・十字ボタン(上 / 下 / 左 / 右) / Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / LBボタン / RBボタン / LTボタン / RTボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / FLボタン / FRボタン

割り当て可能な機能

・十字ボタン(上 / 下 / 左 / 右) / Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / LBボタン / RBボタン / LTボタン / RTボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / NC(ボタンが反応しなくなる)



●背面ボタン搭載 背面に2つのボタン(FL/FR)を搭載。

アサイン(ボタン割り当て)機能でお好みのボタン機能を割り当てることで、ゲーム中の複雑な操作をサポートします。

●プロファイル機能搭載

アサイン機能で設定したボタン割り当てを最大5つまで保存ができます。プロファイルボタンを押すだけで、遊ぶゲームに合わせたボタン配置を自由に切り替えることができます。

※ ゲームコントローラーモードのみ



●着脱式スタンド付属

スマートフォンをコントローラーへ装着して使用できるアタッチメント付属。また、アタッチメント単体では、スマートフォンを立て掛けるスタンドにすることもできます。





●Android専用アプリでカスタマイズ可能

Android専用アプリで出来ること

・ゲーム毎の設定保存 ・コントローラーの動作テスト ・コントローラーのファームウェアアップデート

【ご注意】※ 本製品に、振動機能、モーションセンサー機能、ヘッドセット機能、連射 / 連射ホールド機能は搭載しておりません。※ iOS搭載機器(iPhone、iPadなど)では使用できません。





【内容品】

・コントローラー × 1

・USBケーブル(Type-A to Type-C(TM)) × 1

・着脱式スタンド × 1

・取扱説明書





【製品仕様】

・外形寸法:

コントローラー (幅)約15.5cm × (奥行)約11cm × (高さ)約6cm

着脱式スタンド (幅)約5.2cm × (奥行)約8.2cm × (高さ)

折りたたみ時 約7.4cm、 最大時 約13.8cm

・質量:

コントローラー 約180g / 着脱式スタンド 約50g

・ケーブル長:約0.5m

・充電時間:約3.5時間

・連続使用時間:約25時間(※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。)

・通信方式: Bluetooth(R)通信

・対応OS:Android 9以降





【ご注意・その他】

製品デザインは監修中のイメージです。

変更となる場合がありますのでご了承ください。

写真と本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) HORI CO., LTD.