収納力抜群！2段式モニター台3タイプを12月11日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2段式モニター台「100-MR214シリーズ（幅60cm）」「100-MR215シリーズ（幅100cm）」「100-MR216シリーズ（幅60cm、スライダー付き）」を発売しました。
おすすめポイント
・2段式
・フルキーボードとマウスが入る
・取り出しやすい中棚
掲載ページ
モニター台 2段式 机上台 モニター下収納 2段収納 木製
型番：100-MR214 販売価格：1,346円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR214
型番：100-MR214 販売価格：4,982円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR215
型番：100-MR214 販売価格：4,255円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR216
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PspqWglA22E ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9aZIFvzFWPA ]
●デスクをすっきり整理！2段式モニター台で快適作業空間へ
この2段式モニター台なら、キーボードやマウスをサッと収納して作業スペースを広げることができます。さらに、中棚付きでノートパソコンや書類の収納も簡単。
●100-MR216シリーズ限定機能！スライダー付き
フルキーボードが収納できるスライダー付きなので、出し入れに便利です。
●目線を上げて疲労軽減
ディスプレイを目線の高さに設置できるので、自然と背筋が伸びて正しい姿勢をキープ。長時間のデスクワークでも体に負担がかかりにくく、疲労軽減に繋がります。
●ノートPCや書類もスムーズに取り出せる設計
中棚の奥行きは天板より1cm短い設計で、収納したノートパソコンや書類が簡単に取り出せます。必要なものがサッと手に届く便利さが魅力です。
●ケーブル通し付きなので、壁際配線もスッキリ
天板には切欠構造を採用しているため、壁に寄せて設置してもケーブル類をきれいに配線可能。また背面はオープン設計なので、デスク周りの煩雑な配線問題を解決します。
●傷防止＆安定感抜群
底面にはクッションを装備し、机を傷つける心配なし。デスクにしっかり固定できるので、安定感も抜群です。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR214BK
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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR215BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR215W
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR216BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR216W
サンワダイレクト楽天市場店
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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
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サンワダイレクトau Pay マーケット店
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サンワダイレクトAmazon店
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サンワダイレクト関連商品掲載ページ
モニター台・机上台の商品一覧を見る
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モニター台・机上ラックの商品一覧を見る
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デスク周りを整理整頓 おすすめ収納グッズ特集
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
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仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。