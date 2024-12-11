収納力抜群！2段式モニター台3タイプを12月11日に発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、2段式モニター台「100-MR214シリーズ（幅60cm）」「100-MR215シリーズ（幅100cm）」「100-MR216シリーズ（幅60cm、スライダー付き）」を発売しました。



おすすめポイント


・2段式


・フルキーボードとマウスが入る


・取り出しやすい中棚



掲載ページ


モニター台 2段式 机上台 モニター下収納 2段収納 木製


型番：100-MR214　販売価格：1,346円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR214


型番：100-MR214　販売価格：4,982円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR215


型番：100-MR214　販売価格：4,255円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MR216




[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PspqWglA22E ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9aZIFvzFWPA ]

●デスクをすっきり整理！2段式モニター台で快適作業空間へ
この2段式モニター台なら、キーボードやマウスをサッと収納して作業スペースを広げることができます。さらに、中棚付きでノートパソコンや書類の収納も簡単。






●100-MR216シリーズ限定機能！スライダー付き


フルキーボードが収納できるスライダー付きなので、出し入れに便利です。





●目線を上げて疲労軽減
ディスプレイを目線の高さに設置できるので、自然と背筋が伸びて正しい姿勢をキープ。長時間のデスクワークでも体に負担がかかりにくく、疲労軽減に繋がります。






●ノートPCや書類もスムーズに取り出せる設計
中棚の奥行きは天板より1cm短い設計で、収納したノートパソコンや書類が簡単に取り出せます。必要なものがサッと手に届く便利さが魅力です。






●ケーブル通し付きなので、壁際配線もスッキリ
天板には切欠構造を採用しているため、壁に寄せて設置してもケーブル類をきれいに配線可能。また背面はオープン設計なので、デスク周りの煩雑な配線問題を解決します。








●傷防止＆安定感抜群
底面にはクッションを装備し、机を傷つける心配なし。デスクにしっかり固定できるので、安定感も抜群です。






サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR214BK
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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR215W
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR216BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR216W


サンワダイレクト楽天市場店


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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


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サンワダイレクトau Pay マーケット店


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サンワダイレクトAmazon店


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https://www.amazon.co.jp/dp/b0dpjvw9sl
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dpjvz256



サンワダイレクト関連商品掲載ページ


モニター台・机上台の商品一覧を見る


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モニター台・机上ラックの商品一覧を見る


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。