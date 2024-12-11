のおがたチューリップフェア2025開催日決定とステージイベント出演者募集のお知らせ
直方市
フェア開催中の様子
ステージイベントの様子
直方の春の風物詩として、多くの方にご愛顧いただいている「のおがたチューリップフェア」の日程が決定しました。
開催決定に合わせて、イベントを盛り上げていくステージイベントの出演者を募集します。直方市の魅力や日々の活動をPRしたい方はぜひ、ご参加ください。
のおがたチューリップフェア2025
フェア開催中の様子
【開催日】令和7年3月29日（土）～4月6日（土）
【イベント概要】前年度は26万3千人が来場。例年、市民ボランティアによる球根植えや開催後の球根堀りなど、開催中に限らず、市民に馴染み深いイベント。
のおがたチューリップフェア2025 ステージイベント参加者募集
ステージイベントの様子
【日時】令和7年3月29日（土）～30日（日）、4月5日（土）～6日（日）
【会場】遠賀川河川敷公園（中ノ島）
【参加費】無料
【申込期限】令和6年12月20日
※申込方法等、詳しくは直方市観光ポータルサイトをご覧ください。
https://nogata-kankoh.com/news/7422.html
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
直方市役所商工観光課
TEL：0949-25-2156 FAX：0949-25-2158
Mail：n-shoko@city.nogata.lg.jp
※オンラインでのお問い合わせも可能です