SNS運用が得意なP2C Produceがエルメ代理店に加入
株式会社ミショナ
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の代理店に、株式会社P2C Produceが2024年12月9日（月）に加入されました。
L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
■L Message（エルメッセージ）とは
無料から始められるLINE公式アカウントの自動化システム。
集客、販促、売上向上に繋がる様々な機能をお使いいただけます。
■L Message代理店 株式会社P2C Produceの紹介
株式会社P2C Produceの菊池と申します。
「縁あるすべての人の幸せを追求する」という企業理念のもと、お客様の課題解決に向けてSNS運用、LP制作、WEB制作など幅広いサービスを提供しております。
■株式会社P2C ProduceにとってL Message（エルメ）とは
クライアントの課題を多方面から解決できるシステムです。
集客・コスト削減に効果的な施策を打つことができ、特にリピーターを増やすことに長けています。
無料から導入することができるので、気軽に導入を検討できるのも良いところだと思います。
■得意な業界・業種
SNS運用（YouTube・TikTok・Instagram)
■提供可能なサービス
・LINE公式アカウント設定代行
・LINE公式アカウント制作代行
・LINE公式アカウント運用代行
・LINE公式アカウントコンサルティング
・集客支援
・広告運用
・プロモーション
・デザイン制作
・WEBサイト制作
・補助金申請代行
・SNS運用代行（YouTube ・TikTok・Instagram)
■株式会社P2C Produceへのお問い合わせ
公式HP：https://p2c-produce.jp/
■L Message（エルメ）公式HP
L Message（エルメ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?prtimes