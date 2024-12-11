SNS運用が得意なP2C Produceがエルメ代理店に加入

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株式会社ミショナ


LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の代理店に、株式会社P2C Produceが2024年12月9日（月）に加入されました。



L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。



■L Message（エルメッセージ）とは


無料から始められるLINE公式アカウントの自動化システム。


集客、販促、売上向上に繋がる様々な機能をお使いいただけます。



■L Message代理店 株式会社P2C Produceの紹介




株式会社P2C Produceの菊池と申します。



「縁あるすべての人の幸せを追求する」という企業理念のもと、お客様の課題解決に向けてSNS運用、LP制作、WEB制作など幅広いサービスを提供しております。



■株式会社P2C ProduceにとってL Message（エルメ）とは


クライアントの課題を多方面から解決できるシステムです。



集客・コスト削減に効果的な施策を打つことができ、特にリピーターを増やすことに長けています。



無料から導入することができるので、気軽に導入を検討できるのも良いところだと思います。



■得意な業界・業種


SNS運用（YouTube・TikTok・Instagram)



■提供可能なサービス


・LINE公式アカウント設定代行


・LINE公式アカウント制作代行


・LINE公式アカウント運用代行


・LINE公式アカウントコンサルティング


・集客支援


・広告運用


・プロモーション


・デザイン制作


・WEBサイト制作


・補助金申請代行


・SNS運用代行（YouTube ・TikTok・Instagram)



■株式会社P2C Produceへのお問い合わせ


公式HP：https://p2c-produce.jp/



■L Message（エルメ）公式HP


L Message（エルメ）は、以下のリンクからご利用いただけます。


https://lme.jp/?prtimes