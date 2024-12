ファビアーノ・ド・ナシメントと笹久保伸が、日本でのライブ共演をきっかけに始まったギターデュオ作『Harmônicos』が、CD, LP, カセットでリリース!!

株式会社ディスクユニオン

日本でも人気の高いブラジリアン・ギタリストのファビアーノ・ド・ナシメントと、南米音楽を中心に世界各地とリンクする、秩父出身ギタリストの笹久保 伸によるギターデュオ作が、CD、LP、カセットテープでリリースされ、デジタル配信も同時にスタートした。今作は、2人の日本でのライヴ共演をきっかけに始まり、3日間にわたる大磯SALOスタジオでのレコーディングの中で紡がれた、ギターの名手両名による対話的作品となっている。





「ファビアーノ・ド・ナシメントと笹久保 伸が初めて一緒にコンサートをやった4日後に、3日間に渡る録音は始まった。同じ空間と時間を共有して、異なるスタイルと出自を持つ二人のギタリストは、音を探り出して、共鳴や反発をさせ、対話とアイデアの交換を重ねた。身近で見たその一つ一つのプロセスから、この音楽は形作られていった。弦とボディの響きと共に、スタジオの空気も大切なものとして記録されている。アルバムという形あるものとして残し、聴き手に届けることにいつも以上にワクワクする気持ちを抑えられないでいる。ピュアで研ぎ澄まされていて、キュート(ファビアーノは「Kawaii」という)でもある二人の音楽を、自由に楽しんでもらえたら本望だ。」 (原 雅明 ringsプロデューサー)先行シングル配信曲「Apos a Tempestade」のミュージックビデオも公開中。映像では、大磯SALOスタジオでのレコーディング風景を伺うことができる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BXegkc1As7I ]



【RELEASE INFORMATION】

Fabiano do Nascimento & Shin Sasakubo (ファビアーノ・ド・ナシメント & 笹久保 伸)

Harmônicos (アルモニコス)

Release: 2024.12.11

Format: CD, LP, Cassette Tape

Label: rings

https://www.ringstokyo.com/fabiano-sasakubo-harmonicos/

CD, Casstte Tape Tracklist :

Primeiro Encontro

Cantiga de Caico

Harmônicos

Apos a Tempestade

Chuva (Interlude to Ykytu)

Ykytu

Rio Tapajos

Agua e Vinho

Rap

Catharsis

Flow (Bonus Track)



LP Tracklist :

A1. Primeiro Encontro

A2. Cantiga de Caico

A3. Harmônicos

A4. Apos a Tempestade

A5. Chuva (Interlude to Ykytu)

B1. Ykytu

B2. Rio Tapajos

B3. Agua e Vinho

B4. Rap

B5. Catharsis



【Album Credit】

Music by: Fabiano do Nascimento & Shin Sasakubo

Movie & Photo: Ryo Mitamura

Drawing: K.Lucy

Recorded & Mixed, Mastered: Hiroshi Iguchi

Recorded at Studio SALO



Special Thanks: Sakura Okamura