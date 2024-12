OpenPlay が S4 Capital の Monksと”OpenPlay Signature” としてパートナーシップを締結。- 音楽/メディア業界のデジタルシフトとデータ活用を推進

MightyHive株式会社

2024年12月6日 (カリフォルニア州サンタモニカ) - 音楽業界をリードするコンテンツ資産およびカタログ管理プラットフォームのプロバイダーであるOpenPlayは、S4 CapitalのMonksとの新たなパートナーシップ締結を発表しました。 Monksは S4 Capital の運営ブランドであり、デジタル ファースト、データドリブン、広告、マーケティング、テクノロジー サービスの大手企業です。この提携により、OpenPlay が提供する優れたコンテンツおよび著作権管理が可能なプラットフォームサービスと、エンタープライズ 向けのプラットフォームサービス活用に精通する Monks の専門知識が統合され、コンテンツ管理を行うメディア企業がデジタルシフトを加速できる環境を提供することが可能となります。

”OpenPlay Signature”と名付けれた今回の提携によって、OpenPlay は Monks チームと協力して、AI 主導のワークフロー、ファン エンゲージメント エクスペリエンス、e コマース、Web3 統合などの最先端テクノロジーの迅速な展開を可能にし、それによって企業内のオペレーショナルな作業を合理化し新規サービスやコンテンツのリリース時間の短縮を可能にします。またOpenPlayを利用する企業は、マーケティング・テクノロジー サービスのプラットフォームに関する知識と幅広い業界経験を持つ世界中の 7,500 人を超える専門家チームのサポートによって、自社ビジネスの効率性を高め、新たな収益源を開拓しコンテンツと権利データの精度をさらに向上させることで、アーティスト、クリエイター、権利所有者が世界中で知的財産(IP)を最大限に活用しながらそれに対する対価を確実に受け取ることができるようになります。

OpenPlay の共同創設者兼最高クライアント責任者のエドワード ジニスは、

「過去の技術や考え方に囚われることなく、現在のメディア企業は新しい可能性や革新を追求すべきです。これが企業が OpenPlay を選ぶ理由です。私たちはメディア企業と協力して、複雑な権利とコンテンツを簡素化します。 また今回MonksとのOpenPlay Signatureのパートナーシップによって、我々の過去の成功事例をベースに迅速なイノベーションを進めることが可能となります。それによって今まで数年かかっていたカスタマイズされたサービスやソリューションを数ヶ月で作成および実装できるようになり当社のお客様全員に利益をもたらすことが可能となります」 と述べています。

またOpenPlay Signatureは、OpenPlayがCDなどの録音された音楽産業からグローバルな音楽配信産業へとメディア産業そのものの拡大に向けた重要な一歩を示しています。Monksは、音楽業界を超えて、多くのメディア企業が正確なデータを所有し、クリエイターに迅速かつ正確に報酬を支払うことができるようOpenPlayのAPIを使ったコンテンツ管理および権利管理プラットフォームを構築します。HBO、Hulu、PlayStation向けのストリーミングプラットフォーム開発におけるMonksの豊富なメディアテクノロジーの知識は、OpenPlayがクライアントに迅速なソリューションとカスタムアプリケーションをグローバルに提供することを可能にし、従来は数年かかるプロセスがわずか数ヶ月で実現できるよう変革します。

Monksのパートナーであるアドニャ・アウシャリミアン氏は、

「OpenPlay Signatureを通じて、私たちは音楽業界の最も重要な課題の一つである、レガシーかつ複雑に管理されたコンテンツや権利などのデータ基盤の問題に取り組むための活動を、より広範囲なメディア産業に拡大していきたいと思っています。OpenPlayと共に私たちはグローバルなメディア企業が最も重要なこと。すなわち魅力的なコンテンツの制作やオーディエンスに素晴らしいエンターテイメント体験してもらうための仕組み作りに集中できるようにサポートします」 と述べています。

OpenPlayについて

OpenPlay は、音楽業界をリードする資産管理プラットフォームであり、メジャー レーベルと独立系レーベルのカタログ管理と同様に信頼されており、コンテンツ作成、メタデータ管理、資産、権利、配信の間のギャップを埋めます。音楽業界の専門家によってゼロから設計および構築された OpenPlayは、世界最大かつ貴重なメディア資産やライブラリを管理するためのサービスを提供します。 OpenPlay は、直感的なインターフェースと非常に強力なエンタープライズ向けの基盤を組み合わせているため、競合他社に比べて優れた業界ポジションに位置しております。複数の異なる業界向けの製品を提供する同社のアプリケーションスイート全体には、規模に関係なくあらゆる企業向けのソリューションが含まれています。 OpenPlay について詳しくは、次の URL をご覧ください。openplay.co.(https://openplay.co/)

Monksについて

Monks は、S4 Capitalのデジタルかつデータドリブンなグローバル統一サービスブランドです。 Monks は自社が持つ最先端のイノベーションと専門知識を活かし、広範囲かつ世界標準のマーケティングとテクノロジー サービスを組み合わせて、企業のビジネスの可能性を加速し、ブランドとビジネスの世界標準化を再定義します。業界でトップレベルな人材が管理する AI を活用した自由度の高いコンテンツ制作、拡張性の高いユーザーエクスペリエンス、エンタープライズ グレードのテクノロジーとデータ サイエンスが提供し、システムとそれに伴うワークフロー/オペレーションの統合させることによって、世界の多くの企業の成長を支援します。

Monks は、The Forrester Wave(TM): Global Marketing Services の候補者に選ばれました。 Adweek の急成長リスト (2019 ~ 23 年) に常に存在し続けており、カンヌ ライオンズのクリエイティブ企業トップ 10 (2022 ~ 23 年) にランクインしており、AdExchanger のプログラマティック パワー プレーヤー リストに毎年ランクインしている唯一のパートナーです (2020 年) -24)。 Adweek の最初の AI Agency of the Year (2023) に選ばれたことに加え、Monks は Business Intelligence の 2024 Excellence in Artificial Intelligence Awards プログラムで、個人部門、AI 戦略計画部門の組織部門受賞者、AI 製品部門の 3 部門で表彰されました。そのサービスMonks.Flow。モンクスはまた、ウェビー プロダクション カンパニー オブ ザ イヤー (2021~ 24 年) のタイトルも獲得し、記録的な数の FWA を獲得し、ニューズウィーク誌の 2023 年世界で最も愛される職場トップ 100 に選ばれました。 Monksについて詳しくは、次の URL をご覧ください。monks.com(https://www.monks.com/)

S4 Capitalについて

S4Capitalは、2018 年 5 月にマーティン ソレル卿によって設立された、テクノロジー主導の新時代/新時代のデジタル広告、マーケティング、テクノロジー サービス会社です。

当社の戦略は、グローバル、多国籍、地域、地元のクライアント、およびミレニアル世代主導のインフルエンサー ブランド向けの純粋なデジタル広告およびマーケティング サービス ビジネスを構築することです。これは、マーケティング サービスとテクノロジー サービスという 2 つの同期した実践で主要企業を統合し、統一構造を備えた常時稼働の消費者主導の環境での「より速く、より良く、より安く、より多く」の実行に重点を置くことによって達成されます。

当社は現在、33 か国に約 7,300 人の従業員を擁し、純収益の約 80% がアメリカ大陸全体、15% がヨーロッパ、中東、アフリカ、そして 5% がアジア太平洋地域で占められています。長期的な目標は、地理的に 60%:20%:20% に分割することです。当グループの昨年通期決算では、コンテンツが純収益の約60%、データ&デジタルメディアが24%、テクノロジーサービスが16%を占めていました。実践の長期目標は、50%:25%:25% の比率に分割することです。

サー・マーティンは WPP の CEO を 33 年間務め、1985 年に会社を 100 万ポンドの「シェル」会社から世界最大の広告およびマーケティング サービス会社に育て上げ、退職日の時価総額は 160 億ポンドを超えました。それ以前は、Sir Martin が Saatchi & Saatchi Company Plc のグループ財務ディレクターを 9 年間務めていました。

