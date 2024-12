ハローキティたちがスイーツコンテストに挑戦！ショコラとフルーツがポイントのコスチュームにも注目！ 『ハーモニーランド ショコラ×フルーツ』2025年1月10日（金）よりイベントスタート！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、2025年1月10日(金)から3月18日(火)の期間、ショコラとフルーツをテーマとしたイベントを開催します。

ハーモニービレッジでは、期間限定の新ライブショー『ショコラ×フルーツ コンテスト』を上演します。見習いパティシエのハローキティたちは、「チームキティ」「チームばつ丸」「チームクロミ」に分かれて、ショコラとフルーツを使ったオリジナリティあふれるスイーツを作ります。ゲストのみなさまは審査員となり、各チームのスイーツをショー参加グッズの『ショコラ×フルーツ フラッグ』を振ったり、声援を送ることで審査に参加できます。スイーツコンテストの司会者“ケイク”の声の出演には、声優としてご活躍の梅原裕一郎さんをお迎えしました。会場を明るく盛り上げる“ケイク” にもご注目ください。

キャラクターとふれあえるグリーティングでは、1月10日(金)から1月14日(火)までの期間限定で、ハグとショコラのお菓子をプレゼントする『CHOCOっとグリーティング』としてマイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノが登場。さらにキャラクターとおしゃべりや写真撮影をしながら、ショコラフォンデュやドリンクバーが楽しめる『キャラクターズティータイム(事前予約制・有料)』などを実施します。(特定日のみ)

フードでは『フルーツパフェ(仮)』や『フルーツホットショコラ』など、「ショコラ」と「フルーツ」を使用したメニューが期間限定で登場。その他グッズではいちご型のチャームフックがポイントの『アクリル2連キーホルダー』やお土産にぴったりな『ベイクドショコラ』などが登場。

さらにサンリオキャラクターズ ファンプラザでは『ショコラ×フルーツ コンテスト』デザインのおなまえホルダーやモチーフパーツが登場予定。ハーモニーランドオリジナルのみるくいろの文字パーツも同時発売を予定しています。詳細は続報をお楽しみに。

園内にはあそび心あふれるフォトスポットも登場しますので、ハーモニーランドに遊びに来た思い出に写真や動画撮影をしながら、『ハーモニーランド ショコラ×フルーツ』をお楽しみください。

ハーモニーランド ショコラ×フルーツ 概要

【概要】

■開催期間:2025年1月10日(金)~3月18日(火)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/chocolat/index.html

【テーマ】

オトナな風味のおしゃれなショコラと甘酸っぱさはじけるポップなフルーツ

2つのいいところが存分に詰まった、おしゃれポップなイベント

【実施内容】

・新ライブショー『ショコラ×フルーツ コンテスト』の上演

※2025年1月10日(金)~3月18日(火)

・期間限定フォトスポットの登場 ※2025年1月10日(金)~3月18日(火)

・『ショコラ×フルーツde BINGO!』の実施 ※2025年1月10日(金) ~3月18日(火)

・『CHOCOっとグリーティング』の実施 ※2025年1月10日(金)~1月14日(火)

・『キャラクターズティータイム』の実施(有料・事前予約制)

※2025年1月27日(月)~3月10日(月)の特定日

・『ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング』の実施(有料・事前予約制)

※2025年1月17日(金)~3月18日(火)

・『プレミアムグリーティング』の実施(有料・事前予約制)

※2025年1月18日(土)、2月28日(金)、3月6日(木)限定

・『ショコラ×フルーツ』フードの販売 ※2025年1月10日(金)~3月18日(火)

・『ショコラ×フルーツ』グッズの発売 ※2025年1月10日(金)以降順次

新ライブショー 『ショコラ×フルーツ コンテスト』を上演!

審査員は会場に集まったゲストの皆さま!三つ巴のスイーツコンテストが開幕!

ハーモニービレッジでは、期間限定の新ライブショー『ショコラ×フルーツ コンテスト』を上演します。見習いパティシエのハローキティたちは、優勝をすると一流パティシエの称号が与えられるスイーツコンテストに、 「チームキティ」「チームばつ丸」「チームクロミ」に分かれて参加します。コンテストのテーマは「ショコラ」と「フルーツ」を使ったオリジナリティあふれるスイーツをつくること。三つ巴のスイーツコンテスト、はたして優勝はどのチームに…?

それぞれのチームがスイーツをつくるシーンでは、スイーツに合わせた音楽とダンスを披露します。おしゃれポップな音楽を聴けば、踊りたくなること間違いなし。簡単な振り付けですので、お気軽にご参加ください。

さらにスイーツを審査をするシーンでは、会場に集まったゲストの皆さまも審査員の一員です。応援したいチームにショー参加グッズの『ショコラ×フルーツフラッグ』を振ったり、声援を送ってください。

ハローキティたちは、イベントのテーマである「ショコラ」とそれぞれのテーマの「フルーツ」をあしらったオリジナルコスチュームで登場します。ライブショー上演初日のお披露目をお楽しみに。

ショー参加グッズは『ショコラ×フルーツフラッグ』!フラッグを振って応援しよう!

ライブショーがもっと楽しくなるショー参加グッズには『ショコラ×フルーツフラッグ』をご用意しました。フラッグを思いっきり振ることで、フラッグに描かれたチームを応援できます。

・ ショコラ×フルーツフラッグ[全3種]

各 \880

スイーツコンテストを盛り上げる司会者の声の出演は声優の梅原裕一郎さんに決定

スイーツコンテストの司会者“ケイク”の声の出演には、アニメやゲームなどで活躍中の声優の梅原裕一郎さんに決定しました。会場を明るく盛り上げる“ケイク”の演技にもご注目ください。

■声の出演 梅原裕一郎 さん

声優。主な出演作品は、『美男高校地球防衛部LOVE!』の由布院煙役、『あんさんぶるスターズ!』の蓮巳敬人役、『アイドルマスター SideM』の鷹城恭二役、『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』のウェザー・リポート役など多数の作品に出演。

【ショコラ×フルーツ コンテスト 概要】

■実施期間 :2025年1月10日(金)~3月18日(火)

■実施時間 :16:00~

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、

シナモロール、ポムポムプリン、バッドばつ丸

【ストーリー】

今日は、見習いパティシエが集まるコンテストの日。

優勝すれば、一流のパティシエとして認められる…

コンテストのテーマは、「ショコラ」と「フルーツ」を使ったスイーツ!

各チーム優勝を目指してオリジナリティあふれる

ショコラフルーツスイーツを作り、審査員に見てもらうみたい。

あそび心あふれるフォトスポットが園内各所に登場!

ハーモニーパーク キティキャッスル前に、期間限定のフォトスポットが登場します。

横幅約2700mm×高さ約1915mmのフォトスポットは、チョコレートをイメージした台座の上に、キャラクターやフルーツ、ケーキなどのパネルが配置され、正面から見ると立体的に見えるデザインになっています。お友だちや家族と一緒に撮るもよし!おひとりで映える写真を撮るのもよし!ハーモニーランドでの楽しみ方が一層増すフォトスポットです。

他にも『ショコラ×フルーツ コンテスト』の上演をお知らせする号外風ウォールアートなど、あそび心あふれるフォトスポットが園内各所に登場します。

ビンゴカードをお持ちの方限定のハイタッチ会も実施 『ショコラ×フルーツ de BINGO!』

マイメロディ、クロミ、バッドばつ丸が週替わりでプラザステージに登場しビンゴゲームを開催します。ビンゴが当たった方には、キャラクターと写真撮影も楽しめます。さらに、ゲームの最後にはビンゴカードをお持ちの方だけが参加できるハイタッチ会も実施。ぜひ最後までお楽しみに。

【ショコラ×フルーツde BINGO! 概要】

■実施期間 :2025年1月10日(金)~3月18日(火)

■実施時間 :14:30~

■実施場所 :プラザステージ

■出演キャラクター:マイメロディ、クロミ、バッドばつ丸

■価格 :\1,000(ハイタッチ会参加券付き)

※キャラクターが週替りで登場予定。

※カードは14:00よりプラザステージにて数量限定で販売します。

キャラクターとふれあえるグリーティングの実施

ショコラのプレゼント『CHOCOっとグリーティング』

2025年1月10日(金)~1月14日(火)の期間限定で2023年に上演した『Chocolate Birthday Party「NICO(ハート)ICHI」』のコスチュームのマイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノがハーモニービレッジに登場し、ハグとショコラのお菓子のプレゼント!

【CHOCOっとグリーティング 概要】

■実施期間 :2025年1月10日(金)~1月14日(火)

■実施時間 :11:00~

■実施場所 :ハーモニービレッジ

■出演キャラクター:マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ

※ショコラのお菓子は、最後に並んでいるキャラクターからプレゼントいたします。

特別な時間を過ごせる『キャラクターズティータイム』

ハーベストテーブル2Fでは、イベント期間中の特定日限定で、キャラクターとのティータイムが楽しめるグリーティング『ショコラ×フルーツキャラクターズティータイム』を実施します。キャラクターとおしゃべりや写真撮影をしながら、ショコラフォンデュやドリンクバーを楽しめる特別なグリーティングです。

ご参加された方には限定ノベルティをお渡しします。

【キャラクターズティータイム 概要】

■実施期間 :2025年1月27日(月)~ 3月10日(月)の特定日

■実施時間 :14:30~15:30

(受付開始:14:00 開場:14:15)

■実施場所 :ハーベストテーブル2F

■メニュー内容 :ショコラフォンデュ&ドリンクバー

■出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、

バッドばつ丸、ポチャッコ、マイスウィートピアノ

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

『ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング』

「サンリオキャラクターズ ファンプラザ」では、ライブショー 『ショコラ×フルーツ コンテスト』のコスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる『ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング』(事前予約制・有料)を実施。ご参加された方には限定ノベルティの『オリジナルチョコレート風ふせんBOX』をお渡しします。

【ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング 概要】

■実施場所 :サンリオキャラクターズ ファンプラザ

■実施日 :2025年1月17日(金)~3月18日(火)

■実施時間 :10:30~

■出演キャラクター:ハローキティ、バッドばつ丸、クロミ、

ポムポムプリン、マイメロディ、シナモロール

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

マイメロディ・ポチャッコ・シナモロールのお誕生日にはプレミアムグリーティングを実施

イベント期間中にお誕生日を迎えるマイメロディ・ポチャッコ・シナモロールのプレミアムグリーティングを実施します。

参加された方には、限定ノベルティをの『ハーモニーランドオリジナル プレミアムステッカー』お渡しします。

【プレミアムグリーティング 概要】

■実施日・出演キャラクター:〈2025年1月18日〉マイメロディ

〈2025年2月28日〉ポチャッコ

〈2025年3月6日〉シナモロール

■実施時間 :9:10~(ハーモニーランド開園前)

■実施場所 :サンリオキャラクターズ ファンプラザ

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

ショコラとフルーツを使用したメニューが登場 『ショコラ×フルーツ』オリジナルフード

期間中はイベントのテーマのショコラとフルーツを使用したメニューが登場します。

ライブショー『ショコラ×フルーツ コンテスト』に登場するキャラクターのテーマのフルーツを使用したパフェ『フルーツパフェ(仮)』は2種類のフレーバーで登場。『ショコラチュリトス』『ツイストドーナツ』もそれぞれ選べる2種類のトッピングをご用意しました。寒い日も、ほっと温まる『フルーツホットショコラ』はホイップクリームの上に果肉入りのフルーツソースとショコラソースをトッピング。どれもショコラの甘さとフルーツのやさしい酸味がピッタリ合うメニューです。

『ショコラ×フルーツ』オリジナルフードを購入された方には限定ノベルティをお渡しします。

【『ショコラ×フルーツ』オリジナルフード 概要】

・フルーツパフェ(仮)[2種] 各\1,000

・ショコラチュリトス[ストロベリー/マンゴー ] 各\600

・ツイストドーナツ[オレオ&ベリー/オレオ&マンゴー ] 各\600

・フルーツホットショコラ[ベリー&チョコ/マンゴー&チョコ] 各\500

■販売期間: 2025年1月10日(金)~3月18日(火)

『ハーモニーランド ショコラ×フルーツ』オリジナルグッズが登場!

イラストグッズが登場!

カントリーマーケットでは、キービジュアルのイラストグッズが登場します。 『アクリル2連キーホルダー』は、ワンタッチで取り付けられるいちご型のチャームフックがポイント。『パタパタメモ』は4種類の絵柄が並ぶブック型のメモ帳です。ほろほろとした独特の食感と口当たりの『ベイクドショコラ』はお土産にもオススメです。

・プチタオル \660

・ポストカード \330

・パタパタメモ \605

・A4クリアファイル \440

・チャーム付きボールペン[全6種] 各\770

・アクリル2連キーホルダー [全6種] 各\1,100

・シークレット缶バッジ[全7種/ 6種+シークレット1種] 各\605 ※発売日未定

・ベイクドショコラ \1,080 ※2月上旬頃発売予定

【『ショコラ×フルーツ』オリジナルグッズ 概要】

■発売日 :2025年1月10日(金)より随時

■販売場所:カントリーマーケット

