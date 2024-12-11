『手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド』を発売
サンコー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-5b44ab6acec6c8844a7e-0.jpg ]2024年12月11日 News Release 冬のマウス操作が快適になるヒーター搭載マウスパッド 『手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド』を発売[画像2: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-c459fcb80a6935462714-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-458e7379a4cd2e16836c-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-cd4915ea4904cd8c336d-3.jpg ]本製品はヒーター機能を搭載したあったかマウスパッドです。幅23×奥行27×高さ2.5cm、約140g。USB給電式。手前部分に高さのあるクッションがあり手を置いて快適に操作が可能。クッション内部にヒーターを搭載。電源を入れると約45度の温度で温めます。裏面は滑り止め付きでズレにくく快適な操作が可能。冬のパソコン操作時、手が寒い。そんな方におすすめの『手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド』です。＜製品特長＞■ヒーター搭載のあったかマウスパッド■クッション部分にヒーターを搭載■滑り止め付で快適操作■USB給電式[画像5: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-1197d2c86573151b1794-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-50dc59e18288bb0b5b4f-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-3e7e5a16050d7f64b0c4-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-0a24754b403a4dc05de1-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-9a9e3364c3193b4d0ee4-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-66d1ea8d91f86ef629ce-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-1c7f5719fb075bfb65c7-10.jpg ]＜仕様＞・サイズ／幅230×奥行270×高さ25 (mm) ・重量／約140g・電源／USB5V 2.0A以上 ・消費電力／約3W・温度／約45℃ ※使用環境により温度が異なります。・ケーブル長／約970mm・材質／ポリエステル、SBR、EVA、加硫ゴム、ポリウレタン・セット内容／本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書・パッケージサイズ／幅240×奥行33×高さ285(mm)・パッケージ込み重量／約250g・保証期間／購入日より6ヶ月・発売日／2024/12/11・型番／HEGERACBK・JAN／4580060599103[画像12: https://prtimes.jp/i/111905/244/resize/d111905-244-8b82e391c20dd94402b8-11.jpg ]手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド[販売価格] 2,480円 (税込)https://www.thanko.jp/view/item/000000004589■製品に関するお問い合わせ先 サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階 TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783