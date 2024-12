サンフランシスコ発、MADE IN JAPANのスキンケアブランド「タッチャ」のベストセラーアイテム「タッチャ キッス リップマスク」のパッケージがより使いやすくリニューアル

ユーピーディー・ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/86605/26/resize/d86605-26-0cd7e8b3e7880e9b4993-0.jpg ]サンフランシスコ発、MADE IN JAPANのスキンケアブランド「タッチャ」のベストセラー「キッス リップマスク」のパッケージが新たに生まれ変わりました。皆様にご好評いただいているクリームのパッケージと同様、持ち運びに便利な仕様を採用し、蓋には小さじを収納できるタッチャのシグネチャーデザインにアップデートしました。帯留めに着想を得て、日本の美しい形を映し出しながら、機能性と使いやすさを追求した、タッチャならではのこだわりが詰まっています。※2024年12月上旬より順次切り替え。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86605/table/26_1_1477b1fdc8aca4e0b4b249d700370b93.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/86605/26/resize/d86605-26-776873455103804d5a53-1.jpg ]販売名:タッチャ KI リップ マスク n <リップマスク>容量・価格:9g・3,300円(税抜)/ 3,630円(税込)乾きを感じさせないぷるんとしたコンディションへ導く唇用マスク。< HADASEI-3>*¹をベースに、桃の種から抽出されたトウニンエキス*²と椿油*³を贅沢にブレンドしました。濃密なのにべたつかず、とろけるようなテクスチャーで唇をふっくらなめらかな印象に。就寝前にたっぷり塗ってナイトケアとしてはもちろん、日中乾きを感じたタイミングや、リップメイクの下地としてもお使いいただけます。KEY INGREDIENTS | タッチャ研究所が着目した成分■< HADASEI-3>*¹秋田米に宇治の茶、沖縄の海藻を主成分に、約300種類から厳選した酵母とともに 2度の発酵プロセスを経て完成させた 独自の発酵液成分。潤いのヴェールでなめらかに整えます。■トウニンエキス*² 桃の種から抽出された天然由来成分。古来桃の種を刻み、 油と混ぜて唇の乾燥や荒れを防いできたとされる 伝承美容が着想源。乾燥や荒れを穏やかにケアします。■椿油*³ビタミンA、B、D、Eにオメガ3、6、9、 オレイン酸を豊富に含む 酸化しにくいオイルで、 高い保湿力で知られています。 伊豆大島産の椿油を配合。HOW TO USE | 使用方法メイクオフした唇に、パール粒大のクリームをたっぷりなじませ、優しくマッサージしてください。就寝前にお使いいただくと、翌朝はふっくらした唇に。洗い流す必要はありません。※1 <HADASEI-3>(サッカロミセス/(チャ葉/オキナワモズク/コメ)発酵液(保湿)※2 モモ種子エキス(コンディショニング) ※3 ツバキ種子油(保湿)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86605/table/26_2_a68dd474d3f589b3eb756d209882a307.jpg ]サンフランシスコ発の「MADE IN JAPAN」2009年、創業者のヴィッキー・ツァイが、日本古来の成分や美容習慣、素肌のお手入れ法に出会い、心身ともに癒された自身の経験から、肌とこころをケアする、使い心地の優れたスキンケアを目指してタッチャは誕生しました。こころとからだは一つにつながっているという考えのもと、日々のマインドフルなスキンケアを通じて、肌とこころに調和をもたらすライフスタイルを提案しています。世界のセレブからも愛されるタッチャの真髄は、日本の伝統的な成分をサンフランシスコの視点でとらえたこと。エシカルで確かな結果を求めるサンフランシスコの感性と日本由来のクリーンな素材と、優れた発酵技術を融合させた革新的なスキンケアです。「身体に良いものは肌にも良い」というフィロソフィーに基づき、あきたこまち、宇治の緑茶、沖縄の海藻という日本の食文化を支えてきた素材の可能性を、丁寧な発酵プロセスによって最大限に引き出した革新的なフォーミュラ<HADASE I-3>※は、タッチャのほぼ全ての製品に配合された独自の成分です。棗(なつめ)、桐箱、和紙など、日本の美しい形をデザインに取り入れたパッケージに日本への思いを込めています。※サッカロミセス/コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス(保湿)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/86605/table/26_3_3584d2441622d379326b45227c52675d.jpg ]日本公式オンラインショップ / http://www.tatcha.jp/三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco / https://meeco.mistore.jp/contents/tatcha/index.html@cosme公式通販サイト@cosme SHOPPING /https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=125285@cosme OSAKAhttps://www.cosme.net/store/flagship/osaka/フォーシーズンズホテル京都 THE SPAhttps://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/タッチャの製品を使ったスキンケアリチュアルを楽しめるトリートメントメニューを展開。※時期によって、展開が異ります。スパ取り扱い製品の一部は、タッチャ ジャパン公式で販売している製品と異なる場合があります。