DUSTCELL新曲「NO PAIN」配信開始 & MV公開

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属アーティスト・DUSTCELLが、2024年12月11日(水)に新曲「NO PAIN」を配信リリースし、MVを公開いたします。

■超攻撃的な新曲「NO PAIN」

12月11日(水)にリリースされる新曲「NO PAIN」は、ボーカルのEMAが作詞、作曲し、Misumiがビートを担当。SNSで匿名での誹謗中傷をする人達を風刺する攻撃的な1曲になっております。

ジャケットとMVのアートワークは、DUSTCELL「Nighthawk feat. たなか」のMVを担当したエラハイコ、MVはnooby saurusが担当しました。

DUSTCELLらしいダークで重たいサウンドと、強い意志が詰まったハードな1曲になっております。



▼作品情報

2024年12月11日(水) 配信

DUSTCELL「NO PAIN」

Lyrics & Music: EMA

Arrangement: Misumi

Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)



MV Credeit

Artwork: エラハイコ

Movie: nooby saurus



Streaming / Download

https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211 (https://lnkfi.re/dustcell_nopain_241211)

■MV

2024年12月11日(水) 0:00公開

https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ (https://youtu.be/Oe5ZH2S2vCQ)

■その他リリース情報

2025年2月19日(水) 発売

DUSTCELL

Blu-ray「DUSTCELL TOUR 2024 -光-」

XNTH-00005 / \7,000+税

〈収録曲〉

1. GAUZE

2. 火焔

3. Nighthawk

4. 蜜蜂

5. FRAGILE

6. PAIN

7. 帰りの会

8. 堕落生活

9. DERO

10. 可笑しな生き物

11. 無垢

12. Void

13. izqnqi

14. 透明度

15. 雨の植物園

16. 足りない

17. Caffeine

18. 表情差分

19. フラッシュバック

20. 命の行方

21. 独白

22. STIGMA

EN1. CULT

EN2. 優しい人でありたい

EN3. 光

DUSTCELL - Blu-ray「光」Teaser

https://youtu.be/EpQW_LoZ32c (https://youtu.be/EpQW_LoZ32c)

販売ショップ一覧

https://lnk.to/DUSTCELL_20250219_PKG (https://lnk.to/DUSTCELL_20250219_PKG)

購入者特典

FINDME STORE: ジャケットステッカー(13cm × 13cm)

Amazon:メガジャケ

その他:ジャケットポスター(A3)

■LIVE情報

Key Visual Design: 吉良進太郎

DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館

2025年3月3日(月) 日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

■サポートメンバー

Guitar: Shoma Ito

Bass: Takuto Unigame

Drums: camacho

Keyboard: Sosuke Oikawa

Synthesizer: Takayasu Nagai

■チケット料金

S席 15,000円(税込)※限定Tシャツ付

(グッズデザイン詳細、券売受付は後日解禁)

A席 9,000円(税込)

【S席の受付に関して】

A席をご購入頂きましたお客様に関しまして、後日ファンクラブ会員向けにS席へのアップグレード抽選受付を実施予定です。当選された場合、差額をお支払いいただく形となります。S席をご希望のお客様はまずA席をご購入下さい。

※ファンクラブ会員受付にて規定枚数となった場合、ファンクラブ以外での受付はございません。

・S席:\15,000 (税込) → A席:\9,000 (税込) + アップグレード金額:\6,000 (税込)



■座席簡易図面

■チケット情報

https://eplus.jp/dustcell/

※未就学児はご入場できません。

・DUSTCELL LIVE「ONE」at 日本武道館 ティザー

https://youtu.be/yrm33SBbqs8

・DUSTCELLデビュー5周年&日本武道館公演特設ページ

https://alltstudio.jp/lp/dustcell5th/

[主催・企画]THINKR

[制作・進行]ALLT STUDIO

[問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ (https://info.diskgarage.com/)

■DUSTCELLプロフィール

2019年10月始動。

ボーカルのEMA、コンポーザーのMisumiによる2人組音楽ユニット。

それぞれ歌い手とボカロPというキャリアを積んできた2人はDUSTCELLの結成から大きな注目を集め、精力的に活動をしている。

・DUSTCELL

Twitter https://twitter.com/DUST_CELL (https://twitter.com/DUST_CELL)

YouTube https://www.youtube.com/c/DUSTCELL (https://www.youtube.com/c/DUSTCELL)

TikTok https://www.tiktok.com/@dust_cell

note https://note.com/dustcell/ (https://note.com/dustcell/)



・EMA

Twitter https://twitter.com/eumza1

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkE97czy6qsA2e_4EHOK9Bw (https://www.youtube.com/channel/UCkE97czy6qsA2e_4EHOK9Bw)

Instagram https://www.instagram.com/301ye/ (https://www.instagram.com/301ye/)

Twitch https://www.twitch.tv/beehlv3_ (https://www.twitch.tv/beehlv3_)

・Misumi

Twitter https://twitter.com/zeitms (https://twitter.com/zeitms)

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8c-dBnOuvKsoxSOUihQi0Q (https://www.youtube.com/channel/UC8c-dBnOuvKsoxSOUihQi0Q)

Instagram https://www.instagram.com/zeitms/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR:https://thinkr.jp/)