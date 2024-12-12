銀行保証付私募債の引受けについて(共和機械株式会社）
株式会社中国銀行
- 銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：共和機械株式会社 第７回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：２００百万円
- 発 行 日 ：令和６年１１月２９日（金）
- 発行期間：５年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 所 在 地 ：岡山県津山市河面３７５番地
- 連 絡 先 ：０８６８-２６-６６０１
- 代 表 者 ：友末 琢磨
- 業 種 ：鶏卵関連処理装置製造業
- 資 本 金 ：６０百万円
- 売 上 高 ：１，９４２百万円（令和６年７月期）
- コメント：「優れた技術と優れた製品で社会に貢献する」との創業当時からの理念を受け継ぎ、これまで当社独自の技術の創生に取組んでまいりました。これまでの装置開発の歴史とそれに裏付けられたさまざまな技術により、これからもお客さまの信頼とニーズに応えられるよう社員一同努めてまいります。
当行は、１１月２９日（金）に、共和機械株式会社の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めました。
- 銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：共和機械株式会社 第７回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：２００百万円
- 発 行 日 ：令和６年１１月２９日（金）
- 発行期間：５年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
2．当社の概要
- 所 在 地 ：岡山県津山市河面３７５番地
- 連 絡 先 ：０８６８-２６-６６０１
- 代 表 者 ：友末 琢磨
- 業 種 ：鶏卵関連処理装置製造業
- 資 本 金 ：６０百万円
- 売 上 高 ：１，９４２百万円（令和６年７月期）
- コメント：「優れた技術と優れた製品で社会に貢献する」との創業当時からの理念を受け継ぎ、これまで当社独自の技術の創生に取組んでまいりました。これまでの装置開発の歴史とそれに裏付けられたさまざまな技術により、これからもお客さまの信頼とニーズに応えられるよう社員一同努めてまいります。