【2/5無料セミナー】人事・労務・総務のご担当者必見！『DXで変わる！人事・労務・総務の課題解決4Days』へ登壇決定
ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、セミナー『クラウド歌会 ～DXで変わる！人事・労務・総務の課題解決4Days～』への登壇が決定したことをお知らせします。
お申し込みはこちら :
https://cloud-station.jp/blog/winterfes2025-02/?utm_campaign=utakai2025&utm_source=email&utm_c%20ontent=Onehr
◼️イベント概要
・イベント名：『クラウド歌会～DXで変わる！人事・労務・総務の課題解決4Days～』
・主催：株式会社TECO Design
・開催日時：2025年2月4日(火)～7日(金)11:30~13:00
※One人事登壇時間は、2月5日(水)12:27~12:37となります。
・開催形式：オンライン（Zoom）
・参加費用：無料
・参加対象：経営者、人事・労務・総務ご担当者など
・特設サイト：https://cloud-station.jp/blog/winterfes2025-02/?utm_campaign=utakai2025&utm_source=email&utm_c%20ontent=Onehr(https://cloud-station.jp/blog/winterfes2025-02/?utm_campaign=utakai2025&utm_source=email&utm_c%20ontent=Onehr)
＜ポイント＞
・1日たったの1.5時間で、32社のクラウドシステムについて情報収集ができる！
（全日程ご参加いただいた場合）
・システムの基本的な考え方、料金から画面デモまで、各社がポイントをプレゼン！
＜こんな方におすすめ＞
・クラウドシステムを導入しようか検討中の方
・複数のシステムについて一度に情報収集したい方
■登壇者
One人事株式会社 HRTech SaaS事業部 フィールドセールス1部 部長 讃岐有彦
外資系保険会社、日系金融機関、スタートアップメーカーにて営業職やエリアの営業統括に従事。日系金融機関では東証一部上場に貢献。その後、大手SaaS企業にて新規の営業組織立ち上げを務める。2023年、One人事株式会社へ入社。スタートアップから大手まで幅広い企業を支援してきた経験を活かし、フィールドセールス部にてメンバーをリードしながら顧客の課題解決に邁進中。
◼️「One人事」とは
累計導入社数720社を突破！タレントマネジメント、勤怠管理、労務管理、給与計算の業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。一般企業から官公庁や自治体など公的機関まで、組織の成長に合わせて柔軟に対応し、社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。
・サービスHP：https://onehr.jp/
・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/
・公式X：https://twitter.com/onehr_jp
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＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp