【ケリ姫スイーツ】クリスマスイベント「聖夜のケットバス王国」を開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241212kpspt01(http://goe.bz/20241212kpspt01)

クリスマスイベント「聖夜のケットバス王国」開催!

https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2024/1212/event_n9Mhj.html(https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2024/1212/event_n9Mhj.html)

アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』は、クリスマスイベント「聖夜のケットバス王国」を2024年12月12日(木)より開催いたします。

ゲーム内はワールドマップのBGMが変わり一気にクリスマスモードへ。2024年12月24日(火)5:00 ~ 12月25日(水)4:59の間にログインした皆様には、おしゃれグッズ「聖なるハンドベル」をクリスマスプレゼントとしてお送りします。ぜひ遊びに来てください。

<クリスマスイベント「聖夜のケットバス王国」概要>「箱の中からこんにちは!」クリスマスイベント1「箱の中からこんにちは!」

今年も「ワルガウ」が「エル・ドラ島」に現れ、使用人「シュトーレン」が古代箱に閉じ込められてしまいました。主人公を特定の職業にして使用人「シュトーレン」を助けだしましょう。

「ワルガウ」が各地に隠した貴重なおやつ「シュトーレンの秘宝」は、助けだした使用人「シュトーレン」を探索に出すと拾ってきます。また、本イベント中は、すべての使用人がおやつ「シュトーレンの宝物」を拾ってくるチャンスです。

※「おやつ」は、使用人のレベルアップに必要なアイテムです。

クリスマスイベント2「聖なる贈り物!」

さまざまなクリスマスステージが大集結したイベントステージ「聖夜のケットバス王国」が登場します。1日1回挑戦可能なイベントステージ「パン爺からの贈り物」で手に入る強化石「聖なるオーナメント」を必要個数集めると、達成報酬としてドレス「星降りサンタコス」やおしゃれグッズ「聖なるムード」、スロットを引き直すことができる「わんちゃんチケット」などがゲットできます。

「聖なる贈り物!」

※本イベントで獲得できる「わんちゃんチケット」は、次回開催予定の「わんちゃんスロット」でご使用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1845_1_c72663202259e3b89add7a5f5b976d41.jpg ]

新エリア「メレンゲ群島」実装!「チェッカーバスターズ」に最終ボスステージが登場!

https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2024/1212/upd1600_H2kTh.html(https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2024/1212/upd1600_H2kTh.html)

その他、2024年12月12日(木)に実施される最新アップデートでは、新エリア「メレンゲ群島」が実装されます。また、超高レベル向け「チェッカーバスターズ」に最終ボスステージが登場します。

新エリア「メレンゲ群島」では、陸からも空からも予想外な攻撃を仕掛けてくる敵が出現するなど、

新たな感覚でステージをお楽しみいただけます。「ガレット・デ・ロワ王国」のお話もいよいよ終盤です。姫様たちと共に最後の旅に向かいましょう。

「チェッカーバスターズ」は「キング」で終結と思いきや、ラストに待ち受けていたのは、圧倒的な存在感を放つ「クイーン」!? 今まで倒した「チェッカーバスターズ」のボスたちのスキルを網羅した攻撃を仕掛けてくる「クイーン」とのバトルを、どうぞお楽しみください。

▶▶『ケリ姫スイーツ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20241212kpspt01(http://goe.bz/20241212kpspt01)

『ケリ姫スイーツ』基本情報

タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 12.0以上(CPU A8以上) Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

12周年アプリアイコン

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。