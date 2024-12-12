【日本グランプリシリーズ2024】シリーズチャンピオン・種目別チャンピオン決定！筒江・福部が初のチャンピオンに輝く
アフロスポーツ
日本のトラック&フィールド種目の発展と記録の向上を目指し、2018年からスタートした「日本グランプリシリーズ」。7年目となる2024年は多くのアスリートが「パリ2024オリンピック競技大会」や「東京2025世界陸上競技選手権大会」に向けて、参加標準記録の突破やワールドランキングによる出場権獲得を目指し、各地で熱い戦いが繰り広げられました。
「シリーズチャンピオン」は2024年12月19日（木）に開催する「日本陸連アスレティックス・アワード2024」で表彰いたします。
男子シリーズチャンピオン
筒江 海斗（ST-WAKO）
種目：男子400mハードル
シリーズポイント：3652.0pt
＜ポイント対象大会＞
・第39回静岡国際陸上競技大会
男子400mハードル決勝 1位 48秒92 1214.0pt
・第11回木南道孝記念陸上競技大会
男子400mハードル 決勝 1位 48秒58 1262.0pt
パリ2024オリンピック 参加標準記録突破（+30pt）
・第108回日本陸上競技選手権大会
男子400mハードル決勝 3位 49秒08 1176pt
女子シリーズチャンピオン
福部 真子（日本建設工業）
種目：女子100mハードル
シリーズポイント：3677.0pt
＜ポイント対象大会＞
・第11回木南道孝記念陸上競技大会
女子100mハードル決勝 2位 12秒92(+0.2) 1191.0pt
・第108回日本陸上競技選手権大会
女子100mハードル決勝 1位 12秒75(+0.8) 1214.0pt
パリ2024オリンピック 参加標準記録突破（+30pt）
・2024オールスターナイト陸上
女子100mハードル決勝 1位 12秒69(+1.2) 1272.0pt
日本記録更新（＋60pt）
男子総合ランキングTOP8
>>8位以下のランキングはこちら
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/ranking/?g=M
女子総合ランキングTOP8
>>8位以下のランキングはこちら
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/ranking/?g=F
男子 種目別チャンピオン
アフロスポーツ
男子種目別チャンピオン一覧
（※）棒高跳、10000m、十種競技は2大会の合計となります
女子 種目別チャンピオン
アフロスポーツ
女子種目別チャンピオン一覧
（※）棒高跳、10000m、十種競技は2大会の合計となります
ポイントについて
>>ポイント制度の詳細はこちら
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html(https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html)
シリーズポイント
種目を問わず、上位3大会のパフォーマンスポイントの合計です。
同一大会から2つのパフォーマンスポイントは採用されません。
男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技に限りパフォーマンスポイントの高い2大会の合計の1.5倍で算出します。
※2大会のパフォーマンスポイントの合計値の1.5倍よりも、男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技以外の種目を加えた3大会のパフォーマンスポイントの合計値が高い場合は、高い方のポイントが適用
パフォーマンスポイント
「パフォーマンスポイント」は、「記録ポイント」（Scoring Tablesをもとに記録をポイント化したもの）と、「順位ポイント」、「特別ポイント」（日本記録、日本タイ記録、ワールドスタンダード記録を突破した際に付与するもの）を合計したポイントのことを言います。
同一大会内で複数のラウンドが実施される場合は、各ラウンドの中から最も高いパフォーマンスポイントをその大会のパフォーマンスポイントとして採用します。
▼ポイント制度の詳細はこちら
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html
▼日本グランプリシリーズ 特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/
▼日本グランプリシリーズ2025 加盟大会発表
https://www.jaaf.or.jp/gp-series/news/article/21245/
【アスレティックス・アワード】特設サイト
>>https://www.jaaf.or.jp/award/2024/
▼パリ五輪金メダリストの北口榛花が2年連続でアスリート・オブ・ザ・イヤーに決定！
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21230/
▼日本陸連アスレティックス・アワード2023 レポート＆受賞者コメント
https://www.jaaf.or.jp/news/article/19317/
▼日本陸連アスレティックス・アワード2023 DIGEST
https://youtu.be/qpPXtb5LY-s
▼アスレティックス・アワード 過去の受賞者
2023（https://www.jaaf.or.jp/award/2023/）
2022（https://www.jaaf.or.jp/award/2022/）
2021（https://www.jaaf.or.jp/award/2021/）
2020（https://www.jaaf.or.jp/award/2020/）
2019（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13404/）
2018（https://www.jaaf.or.jp/news/article/12291/）
2017（https://www.jaaf.or.jp/news/article/11078/）
2016（https://www.jaaf.or.jp/news/article/6942/）
2015（https://www.jaaf.or.jp/news/article/4320/）
2014（https://www.jaaf.or.jp/news/article/3277/）
2013（https://www.jaaf.or.jp/news/article/1638/）
2012（https://www.jaaf.or.jp/news/article/759/）
2011（https://www.jaaf.or.jp/news/article/101/）