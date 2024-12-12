【日本グランプリシリーズ2024】シリーズチャンピオン・種目別チャンピオン決定！筒江・福部が初のチャンピオンに輝く

公益財団法人日本陸上競技連盟アフロスポーツ

日本のトラック&フィールド種目の発展と記録の向上を目指し、2018年からスタートした「日本グランプリシリーズ」。7年目となる2024年は多くのアスリートが「パリ2024オリンピック競技大会」や「東京2025世界陸上競技選手権大会」に向けて、参加標準記録の突破やワールドランキングによる出場権獲得を目指し、各地で熱い戦いが繰り広げられました。





この度、シリーズ指定大会（16大会）とポイント対象大会（5大会）が終了し、種目や記録という垣根をこえてシリーズポイントが最も高い男女各1名「シリーズチャンピオン」と男女の種目ごとのトップ「種目別チャンピオン」が決定しました。「シリーズチャンピオン」は2024年12月19日（木）に開催する「日本陸連アスレティックス・アワード2024」で表彰いたします。

男子シリーズチャンピオン

筒江 海斗（ST-WAKO）

種目：男子400mハードル

シリーズポイント：3652.0pt

＜ポイント対象大会＞

・第39回静岡国際陸上競技大会

男子400mハードル決勝 1位 48秒92 1214.0pt

・第11回木南道孝記念陸上競技大会

男子400mハードル 決勝 1位 48秒58 1262.0pt

パリ2024オリンピック 参加標準記録突破（+30pt）

・第108回日本陸上競技選手権大会

男子400mハードル決勝 3位 49秒08 1176pt

女子シリーズチャンピオン

福部 真子（日本建設工業）

種目：女子100mハードル

シリーズポイント：3677.0pt

＜ポイント対象大会＞

・第11回木南道孝記念陸上競技大会

女子100mハードル決勝 2位 12秒92(+0.2) 1191.0pt

・第108回日本陸上競技選手権大会

女子100mハードル決勝 1位 12秒75(+0.8) 1214.0pt

パリ2024オリンピック 参加標準記録突破（+30pt）

・2024オールスターナイト陸上

女子100mハードル決勝 1位 12秒69(+1.2) 1272.0pt

日本記録更新（＋60pt）

男子総合ランキングTOP8

>>8位以下のランキングはこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/ranking/?g=M

女子総合ランキングTOP8

>>8位以下のランキングはこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/ranking/?g=F

男子 種目別チャンピオンアフロスポーツ

男子種目別チャンピオン一覧

（※）棒高跳、10000m、十種競技は2大会の合計となります

女子 種目別チャンピオンアフロスポーツ

女子種目別チャンピオン一覧

（※）棒高跳、10000m、十種競技は2大会の合計となります

ポイントについて

>>ポイント制度の詳細はこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html(https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html)

シリーズポイント

種目を問わず、上位3大会のパフォーマンスポイントの合計です。

同一大会から2つのパフォーマンスポイントは採用されません。

男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技に限りパフォーマンスポイントの高い2大会の合計の1.5倍で算出します。

※2大会のパフォーマンスポイントの合計値の1.5倍よりも、男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技以外の種目を加えた3大会のパフォーマンスポイントの合計値が高い場合は、高い方のポイントが適用



パフォーマンスポイント

「パフォーマンスポイント」は、「記録ポイント」（Scoring Tablesをもとに記録をポイント化したもの）と、「順位ポイント」、「特別ポイント」（日本記録、日本タイ記録、ワールドスタンダード記録を突破した際に付与するもの）を合計したポイントのことを言います。

同一大会内で複数のラウンドが実施される場合は、各ラウンドの中から最も高いパフォーマンスポイントをその大会のパフォーマンスポイントとして採用します。





▼ポイント制度の詳細はこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/2024/outline/point-award.html

▼日本グランプリシリーズ 特設サイト

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/

▼日本グランプリシリーズ2025 加盟大会発表

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/news/article/21245/

【アスレティックス・アワード】特設サイト

>>https://www.jaaf.or.jp/award/2024/

▼パリ五輪金メダリストの北口榛花が2年連続でアスリート・オブ・ザ・イヤーに決定！

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21230/

▼日本陸連アスレティックス・アワード2023 レポート＆受賞者コメント

https://www.jaaf.or.jp/news/article/19317/

▼日本陸連アスレティックス・アワード2023 DIGEST

https://youtu.be/qpPXtb5LY-s

▼アスレティックス・アワード 過去の受賞者

2023（https://www.jaaf.or.jp/award/2023/）

2022（https://www.jaaf.or.jp/award/2022/）

2021（https://www.jaaf.or.jp/award/2021/）

2020（https://www.jaaf.or.jp/award/2020/）

2019（https://www.jaaf.or.jp/news/article/13404/）

2018（https://www.jaaf.or.jp/news/article/12291/）

2017（https://www.jaaf.or.jp/news/article/11078/）

2016（https://www.jaaf.or.jp/news/article/6942/）

2015（https://www.jaaf.or.jp/news/article/4320/）

2014（https://www.jaaf.or.jp/news/article/3277/）

2013（https://www.jaaf.or.jp/news/article/1638/）

2012（https://www.jaaf.or.jp/news/article/759/）

2011（https://www.jaaf.or.jp/news/article/101/）