今、もっとも熱いお城は？！ 「ニッポン城めぐり」が、『お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300（2024年版）』を発表！！

ユーエム・サクシード株式会社

34万人の会員を擁するGPS城郭スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」（ https://cmeg.jp/ ）は、『お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300（2024年版）』を発表しました。

このランキングは、34万人のお城ファンが利用するニッポン城めぐりアプリの膨大なGPS位置情報ビッグデータ（2023年12月1日～11月30日のデータ）をもとに算出しており、 “お城好きが実際に訪れたお城が分かるランキング”となっています。

■ 他のランキングとの違い

アンケートをもとにした「好きなお城ランキング」や、各城郭や自治体が発表している入場者数をもとにした「入場者数ランキング」など城郭に関するランキングは多く存在しています。

この『お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300』は

・ 日本100名城・続日本100名城などの一般的に良く知られる城郭はもちろん、天守等の建物が存在する城郭だけでなく、遺構が残っていない城跡も含め、北は北海道・南は沖縄まで全国に実在した3,000城が対象です。

・ 34万人の会員を擁する城めぐりアプリのデータを元にしているため、お城好きが実際に訪れた城郭が分かります。

・ GPS位置情報データが元になっているため、山城など通常では入場者がカウント出来ない城郭も対象になります。

という特徴があり、その名の通り“お城好きが実際に多く訪れたお城が分かるランキング”となっています。

■ 「ニッポン城めぐり」とは

GPS城郭スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」は日本全国に実在した3,000の城郭をGPSを使ってめぐる無料のスタンプラリーアプリです。

スタンプラリー以外にもお城ファンに人気の機能を数多く取り揃えています。

・ アプリに収録された3,000城の城郭事典

・ お城好き同士がアプリ内で情報交換できるコミュニティ機能

・ 城郭に関する口コミ（2024年12月現在、6万件以上）、城郭の写真（同60万枚以上）を投稿、閲覧できる機能

・ 戦国時代や城郭に関する日替わりクイズ

また全国の自治体からの委託を受け、期間限定・地域限定で特別なスポット（3,000のお城以外のスポット）をめぐる周遊キャンペーン「地域限定城めぐり」も実施しています。

※ 2024年は国宝城郭都市観光協議会（長野県松本市・愛知県犬山市・滋賀県彦根市・兵庫県姫路市・島根県松江市）、静岡県静岡市、岡山県岡山市、金森長近と城下町文化による地域の活性化推進委員会（岐阜県高山市）とタイアップしたキャンペーンを実施しました。これらキャンペーンにより、それぞれの対象エリアに1万人～2万人（アプリ利用者、同行者含む）が訪問・周遊しています。

■ お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300（2024年版）

今年は、コロナ禍直前の2019年に1位を獲得した松本城がトップに返り咲きました。昨年5月に新型コロナウイルスが感染症法上の5類となったことから今年は1年を通して行動制限がなく、その影響か東北地方（仙台城、山形城など）や沖縄県（首里城、勝連城など）の城郭が軒並み順位を上げており、これまで控えられていた都市部から遠方への訪問意欲が回復した結果と思われます。

また、近年天守のリニューアルやその他建造物の復元・修復などの整備を行った城郭の多くが引き続き上位を維持する一方、「ニッポン城めぐり」が実施した周遊企画の影響により下田城（静岡県下田市）や砥石城（岡山県瀬戸内市）が初めてランクインするなど、ハード面・ソフト面それぞれの施策が集客に効果を上げていること読み取れます。

順位 城郭名（*は日本100名城、#は続日本100名城）

1位（↑） 松本城（長野県松本市）*

2位（↑） 松江城（島根県松江市）*

3位（↓） 姫路城（兵庫県姫路市）*

4位（↑） 岡山城（岡山県岡山市）*

5位（↓） 犬山城（愛知県犬山市）*

6位（↑） 会津若松城（福島県会津若松市）*

7位（↑） 彦根城（滋賀県彦根市）*

8位（↑） 小田原城（神奈川県小田原市）*

9位（↑） 大坂城（大阪府大阪市）*

10位（↓） 駿府城（静岡県静岡市）*

11位（↑） 弘前城（青森県弘前市）*

12位（↑） 仙台城（宮城県仙台市）*

13位（↑） 二条城（京都府京都市）*

14位（↓） 岡崎城（愛知県岡崎市）*

15位（↓） 岐阜城（岐阜県岐阜市）*

16位（↓） 躑躅ヶ崎館（山梨県甲府市）*

17位（↓） 名古屋城（愛知県名古屋市）*

18位（↑） 松山城（愛媛県松山市）*

19位（↓） 福山城（広島県福山市）*

20位（↑） 上田城（長野県上田市）*

21位（↑） 江戸城（東京都千代田区）*

22位（↑） 篠山城（兵庫県丹波篠山市）*

23位（↓） 熊本城（熊本県熊本市）*

24位（↑） 高島城（長野県諏訪市）#

25位（↑） 福井城（福井県福井市）#

26位（↓） 浜松城（静岡県浜松市）#

27位（↑） 龍岡城（長野県佐久市）#

28位（↑） 和歌山城（和歌山県和歌山市）*

29位（↑） 丸岡城（福井県坂井市）*

30位（―） 洲本城（兵庫県洲本市）#

31位（↓） 掛川城（静岡県掛川市）*

32位（↓） 竹田城（兵庫県朝来市）*

33位（↑） 川越城（埼玉県川越市）*

34位（↑） 久保田城（秋田県秋田市）*

35位（↓） 大垣城（岐阜県大垣市）#

36位（↓） 丸亀城（香川県丸亀市）*

37位（↓） 伊賀上野城（三重県伊賀市）*

38位（↑） 忍城（埼玉県行田市）#

39位（↓） 小牧山城（愛知県小牧市）#

40位（↓） 富山城（富山県富山市）#

41位（↑） 唐沢山城（栃木県佐野市）#

42位（↓） 島原城（長崎県島原市）*

43位（↓） 高松城（香川県高松市）*

44位（↓） 備中松山城（岡山県高梁市）*

45位（↑） 山形城（山形県山形市）*

46位（↑） 広島城（広島県広島市）*

47位（↑） 五稜郭（北海道函館市）*

48位（↓） 盛岡城（岩手県盛岡市）*

49位（↓） 小倉城（福岡県北九州市）#

50位（―） 米沢城（山形県米沢市）#

51位（↑） 白石城（宮城県白石市）#

52位（↑） 松坂城（三重県松阪市）*

53位（↑） 高遠城（長野県伊那市）*

54位（↑） 越前大野城（福井県大野市）#

55位（↑） 白河小峰城（福島県白河市）*

56位（↓） 安土城（滋賀県近江八幡市）*

57位（↓） 高知城（高知県高知市）*

58位（↑） 松代城（長野県長野市）*

59位（↓） 府内城（大分県大分市）*

60位（↑） 福知山城（京都府福知山市）#

61位（↓） 吉田城（愛知県豊橋市）#

62位（↑） 一乗谷城（福井県福井市）*

63位（↑） 赤穂城（兵庫県赤穂市）*

64位（↑） 明石城（兵庫県明石市）*

65位（↓） 今治城（愛媛県今治市）*

66位（↓） 甲府城（山梨県甲府市）*

67位（↓） 八幡山城（滋賀県近江八幡市）#

68位（↑） 高田城（新潟県上越市）#

69位（↓） 宇和島城（愛媛県宇和島市）*

70位（↓） 唐津城（佐賀県唐津市）#

71位（↑） 山中城（静岡県三島市）*

72位（↓） 岩国城（山口県岩国市）*

73位（↓） 八王子城（東京都八王子市）*

74位（↑） 首里城（沖縄県那覇市）*

75位（↑） 郡上八幡城（岐阜県郡上市）#

76位（↑） 土浦城（茨城県土浦市）#

77位（↑） 津城（三重県津市）#

78位（↑） 佐倉城（千葉県佐倉市）*

79位（↓） 津山城（岡山県津山市）*

80位（↑） 米子城（鳥取県米子市）#

81位（↓） 長篠城（愛知県新城市）*

82位（↓） 岩村城（岐阜県恵那市）*

83位（↓） 新田金山城（群馬県太田市）*

84位（↓） 金沢城（石川県金沢市）*

85位（↓） 鹿児島城（鹿児島県鹿児島市）*

86位（↑） 大洲城（愛媛県大洲市）*

87位（↓） 大和郡山城（奈良県大和郡山市）#

88位（↓） 沼田城（群馬県沼田市）#

89位（↑） 萩城（山口県萩市）*

90位（↑） 岸和田城（大阪府岸和田市）#

91位（↑） 小谷城（滋賀県長浜市）*

92位（↑） 大多喜城（千葉県大多喜町）#

93位（↑） 小諸城（長野県小諸市）*

94位（↑） 平戸城（長崎県平戸市）*

95位（↑） 二本松城（福島県二本松市）*

96位（↑） 坂本城（滋賀県大津市）

97位（↑） 足利氏館（栃木県足利市）*

98位（↑） 多賀城（宮城県多賀城市）*

99位（↑） 春日山城（新潟県上越市）*

100位（↑） 興国寺城（静岡県沼津市）#

101位（↓） 佐賀城（佐賀県佐賀市）*

102位（↓） 備中高松城（岡山県岡山市）#

103位（↑） 長浜城（滋賀県長浜市）

104位（↑） 本佐倉城（千葉県酒々井町）#

105位（↓） 高岡城（富山県高岡市）*

106位（↑） 根城（青森県八戸市）*

107位（↑） 水戸城（茨城県水戸市）*

108位（↑） 北畠氏館（三重県津市）#

109位（↑） 福岡城（福岡県福岡市）*

110位（↑） 箕輪城（群馬県高崎市）*

111位（↓） 名胡桃城（群馬県みなかみ町）#

112位（↓） 鬼ノ城（岡山県総社市）*

113位（↑） 久留米城（福岡県久留米市）#

114位（↓） 苗木城（岐阜県中津川市）#

115位（↓） 鶴ヶ岡城（山形県鶴岡市）#

116位（↑） 月山富田城（島根県安来市）*

117位（↑） 出石城（兵庫県豊岡市）#

118位（―） 中津城（大分県中津市）#

119位（↑） 鉢形城（埼玉県寄居町）*

120位（↓） 新発田城（新潟県新発田市）*

121位（↑） 湯築城（愛媛県松山市）*

122位（↑） 三春城（福島県三春町）#

123位（↑） 名護屋城（佐賀県唐津市）*

124位（↓） 西尾城（愛知県西尾市）

125位（↓） 高取城（奈良県高取町）*

126位（↑） 津和野城（島根県津和野町）*

127位（↑） 松前城（北海道松前町）*

128位（↑） 石垣山城（神奈川県小田原市）#

129位（↑） 田丸城（三重県玉城町）#

130位（↑） 小机城（神奈川県横浜市）#

131位（↑） 脇本城（秋田県男鹿市）#

132位（↑） 八代城（熊本県八代市）#

133位（↑） 杉山城（埼玉県嵐山町）#

134位（↑） 秋田城（秋田県秋田市）#

135位（↑） 勝瑞城（徳島県藍住町）#

136位（↓） 横須賀城（静岡県掛川市）

137位（↑） 菅谷館（埼玉県嵐山町）#

138位（↑） 向羽黒山城（福島県会津美里町）#

139位（↓） 高天神城（静岡県掛川市）#

140位（↑） 新宮城（和歌山県新宮市）#

141位（↓） 岩崎城（愛知県日進市）

142位（↓） 金山城（岐阜県可児市）#

143位（↓） 三原城（広島県三原市）#

144位（↑） 金ヶ崎城（福井県敦賀市）

145位（―） 岡城（大分県竹田市）*

146位（↑） 笠間城（茨城県笠間市）#

147位（↑） 新府城（山梨県韮崎市）#

148位（↓） 滝山城（東京都八王子市）#

149位（↑） 田辺城（京都府舞鶴市）

150位（↓） 諏訪原城（静岡県島田市）#

151位（↑） 吉田郡山城（広島県安芸高田市）*

152位（↓） 岩櫃城（群馬県東吾妻町）#

153位（初） 下田城（静岡県下田市）

154位（↑） 浜田城（島根県浜田市）#

155位（↑） 上山城（山形県上山市）

156位（↓） 徳島城（徳島県徳島市）*

157位（↑） 村上城（新潟県村上市）#

158位（↑） 大内氏館（山口県山口市）#

159位（↑） 河後森城（愛媛県松野町）#

160位（↑） 座喜味城（沖縄県読谷村）#

161位（↓） 品川台場（東京都港区）#

162位（↓） 延岡城（宮崎県延岡市）#

163位（↓） 鳥取城（鳥取県鳥取市）*

164位（↓） 尼崎城（兵庫県尼崎市）

165位（↑） 臼杵城（大分県臼杵市）#

166位（↑） 志苔館（北海道函館市）#

167位（↓） 飫肥城（宮崎県日南市）*

168位（↑） 小浜城（福井県小浜市）

169位（↑） 九戸城（岩手県二戸市）#

170位（↓） 国吉城（福井県美浜町）#

171位（↓） 久能山城（静岡県静岡市）

172位（↑） 勝龍寺城（京都府長岡京市）

173位（↑） 館山城（千葉県館山市）

174位（↓） 飯盛城（大阪府大東市）#

175位（↑） 長浜城（静岡県沼津市）

176位（↑） 真田本城（長野県上田市）

177位（初） 大給城（愛知県豊田市）

178位（↓） 桑名城（三重県桑名市）

179位（↑） 今帰仁城（沖縄県今帰仁村）*

180位（↓） 古宮城（愛知県新城市）#

181位（↑） 勝連城（沖縄県うるま市）#

182位（↑） 中城城（沖縄県中城村）*

183位（↑） 宇陀松山城（奈良県宇陀市）#

184位（↓） 原城（長崎県南島原市）#

185位（↑） 若桜鬼ヶ城（鳥取県若桜町）#

186位（↓） 千早城（大阪府千早赤阪村）*

187位（↑） 田原城（愛知県田原市）

188位（↓） 赤木城（三重県熊野市）#

189位（↓） 二俣城（静岡県浜松市）

190位（↓） 岡豊城（高知県南国市）#

191位（↑） 浪岡城（青森県青森市）#

192位（↓） 龍野城（兵庫県たつの市）

193位（↑） 佐和山城（滋賀県彦根市）

194位（↓） 新高山城（広島県三原市）#

195位（↑） 要害山城（山梨県甲府市）#

196位（↓） 観音寺城（滋賀県近江八幡市）*

197位（↑） 佐伯城（大分県佐伯市）#

198位（↑） 吉野ヶ里（佐賀県吉野ヶ里町）*

199位（↑） 真田氏館（長野県上田市）

200位（↓） 浦戸城（高知県高知市）

201位（↑） 関宿城（千葉県野田市）

202位（↑） 鮫ヶ尾城（新潟県妙高市）#

203位（↑） 鳥羽城（三重県鳥羽市）

204位（↑） 淀城（京都府京都市）

205位（↑） 鎌刃城（滋賀県米原市）#

206位（↓） 亀山城（三重県亀山市）

207位（↑） 横手城（秋田県横手市）

208位（↓） 岩槻城（埼玉県さいたま市）

209位（↑） 玄蕃尾城（福井県敦賀市）#

210位（↓） 一宮城（徳島県徳島市）#

211位（再） 世田谷城（東京都世田谷区）

212位（↑） 高山城（岐阜県高山市）

213位（↑） 後瀬山城（福井県小浜市）

214位（↓） 引田城（香川県東かがわ市）#

215位（↓） 真壁城（茨城県桜川市）

216位（↓） 小田城（茨城県つくば市）

217位（↑） 岩屋城（福岡県太宰府市）

218位（↓） 庭瀬城（岡山県岡山市）

219位（↑） 根室半島チャシ跡群（北海道根室市）*

220位（↑） 日野城（滋賀県日野町）

221位（↑） 人吉城（熊本県人吉市）*

222位（↓） 鞠智城（熊本県山鹿市）#

223位（初） 賤ヶ岳砦（滋賀県長浜市）

224位（↓） 宇都宮城（栃木県宇都宮市）

225位（↓） 芥川山城（大阪府高槻市）#

226位（↓） 信貴山城（奈良県平群町）

227位（↑） 飛山城（栃木県宇都宮市）

228位（初） 砥石城（岡山県瀬戸内市）

229位（↑） 撫川城（岡山県岡山市）

230位（↑） 黒井城（兵庫県丹波市）#

231位（↑） 角牟礼城（大分県玖珠町）#

232位（↓） 足助城（愛知県豊田市）

233位（↓） 水城（福岡県太宰府市）#

234位（↑） 新庄城（山形県新庄市）

235位（↓） 水口城（滋賀県甲賀市）

236位（↑） 三戸城（青森県三戸町）

237位（↓） 久留里城（千葉県君津市）

238位（初） 常山城（岡山県玉野市）

239位（↑） 棚倉城（福島県棚倉町）

240位（↓） 能島城（愛媛県今治市）#

241位（↑） 飯山城（長野県飯山市）

242位（↓） 増山城（富山県砺波市）#

243位（↑） 三木城（兵庫県三木市）

244位（↓） 武節城（愛知県豊田市）

245位（↓） 亀山城（愛知県新城市）

246位（↓） 加納城（岐阜県岐阜市）

247位（↓） 小山城（静岡県吉田町）

248位（↑） 鬼ヶ城（三重県熊野市）

249位（↑） 杵築城（大分県杵築市）

250位（―） 福江城（長崎県五島市）#

251位（再） 小山城（栃木県小山市）

252位（↓） 逆井城（茨城県坂東市）

253位（↑） 飯田城（長野県飯田市）

254位（↑） 深大寺城（東京都調布市）

255位（初） 八戸城（青森県八戸市）

256位（↑） 小口城（愛知県大口町）

257位（↓） 池田城（大阪府池田市）

258位（↑） 猪苗代城（福島県猪苗代町）

259位（↑） 武蔵松山城（埼玉県吉見町）

260位（↑） 韮山城（静岡県伊豆の国市）

261位（↓） 館林城（群馬県館林市）

262位（初） 具志川城（沖縄県糸満市）

263位（↑） 臼井城（千葉県佐倉市）

264位（初） 狩野城（静岡県伊豆市）

265位（初） 浦添城（沖縄県浦添市）

266位（初） 土岐高山城（岐阜県土岐市）

267位（再） 四稜郭（北海道函館市）

268位（初） 此隅山城（兵庫県豊岡市）

269位（再） 中村城（福島県相馬市）

270位（初） 玉城城（沖縄県南城市）

271位（↑） 田峰城（愛知県設楽町）

272位（再） 涌谷城（宮城県涌谷町）

273位（↓） 難波田城（埼玉県富士見市）

274位（↓） 知覧城（鹿児島県南九州市）#

275位（再） 明知城（岐阜県恵那市）

276位（初） 船岡城（宮城県柴田町）

277位（初） 高浜城（福井県高浜町）

278位（↓） 志布志城（鹿児島県志布志市）#

279位（初） 茅ケ崎城（神奈川県横浜市）

280位（再） 丸岡藩砲台（福井県坂井市）

281位（↓） 清洲城（愛知県清須市）

282位（初） 天童城（山形県天童市）

283位（↓） 佐土原城（宮崎県宮崎市）#

284位（再） 長谷堂城（山形県山形市）

285位（↓） 上ノ国勝山館（北海道上ノ国町）#

286位（↓） 鳥羽山城（静岡県浜松市）

287位（↓） 富岡城（熊本県苓北町）

288位（↑） 小幡城（茨城県茨城町）

289位（初） 鹿島城（茨城県鹿嶋市）

290位（↓） 沼城（岡山県岡山市）

291位（再） 小幡陣屋（群馬県甘楽町）

292位（再） 黒野城（岐阜県岐阜市）

293位（再） 師戸城（千葉県印西市）

294位（↓） 滝の城（埼玉県所沢市）

295位（↓） 屋島城（香川県高松市）

296位（初） 波切城（三重県志摩市）

297位（↓） 相良城（静岡県牧之原市）

298位（再） 磐城平城（福島県いわき市）

299位（↓） 井伊谷城（静岡県浜松市）

300位（初） 砕導山城（福井県高浜町）

※順位横の（）内は2023年のランキングからの変動を表します。

（―）変動なし、（↑）上昇、（↓）下降、（初）初登場、（再）2022年以前からの再ランクイン