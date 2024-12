『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』「ミナト区系女子」の概要、本作に収録される多数のプレイスポットを公開　サブストーリーも一部紹介

株式会社セガ

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』公式サイト

https://ryu-ga-gotoku.com/pirate/

株式会社セガは、2025年2月21日(金)発売予定のPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC(Steam)用ソフト『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』(以下 『龍が如く8外伝』)について、ゲーム内で楽しめるプレイスポットやサブストーリーの情報を公開しました。

■ミナト区系女子:エレガントでゴージャスなミナト区系女子とパーティーを開こう!

ミナト区系女子とコンパをしたいという夢を持つ船員・マサル(出演:秋山竜次(ロバート))のために、キャプテン真島は一肌脱ぐことに。5人の魅力的な女性たちと交流して仲よくなり、連絡先を交換して最高のパーティーをセッティングしよう!

●CAST

えな(出演:えなこ)

コスプレイヤーとして活動中の女性。コスプレイヤーであることに誇りを持ち、ストイックな一面も見せる。

聖子(出演:霧島聖子)

レースクイーンとして活動中の女性。気さくな性格だが、高嶺の花として扱われることにジレンマを感じることも。

果歩(出演:澁谷果歩)

本の出版や講演会を開くなど文化人としての顔をもつ女性。知性と品の良さが魅力的だが、人には言えない秘密もあるようで……

愛(出演:本郷愛)

セクシータレントとして活動中の女性。親しみやすく、好奇心旺盛な性格。

みそしー(出演:みそしる)

ゲーム実況を中心に人気を博しているストリーマー。いつも新しい切り口でファンたちを楽しませてあげたいと考えている。

■プレイスポット:ハワイの街と海を遊びつくせ!

●カラオケ:真島らしさ満点のカラオケを楽しもう!

海賊団のテーマソングや新しいアイドルソングなどの新規楽曲はもちろん、お馴染みの楽曲も再登場! カラオケバーに加えて、今作では自分の船の上でもカラオケが楽しめる!

陸でも海でも、思いの限り歌いつくそう!

「旅立ちの歌 -Journey to the new world-」:少年・ノアが初めて外の世界へ旅立つ時に歌う、ミュージカル調の本作のテーマ曲。カラオケでも歌唱可能だ。

「36.5℃の太陽」:人気曲「24時間シンデレラ」に次ぐ、待望の真島アイドルソング。エモい歌詞や掛け合いが楽しい楽曲だ。

「Midnight Desire」:深夜にラーメンなどを食べたくなってしまう欲望との闘いをテーマにした、シャウト満載のハードなナンバー。

「ゴロー海賊団のテーマ」:真島が結成したゴロー海賊団のテーマソング。皆で歌えば盛り上がること間違いなしの熱い一曲だ。

「GET TO THE TOP!」:真島がはじめてカラオケで歌った楽曲が久々に再登場。はっちゃけた歌や真島らしいダンスを楽しもう!

「24時間シンデレラ」:真島の代表曲。一見ふざけているように見えて、真島の感情を想うと実は泣ける、という歌詞に注目!

●クレイジーデリバリー:クレイジーな配達は新たなエリアへ!

にぎやかでスリリングなハワイの街で、クールに料理を配達し、稼ぎまくれ! 本作では配達マップにアナコンダショッピングセンターが新登場!

●ドラゴンカート:ハワイの街中を改造カートで大爆走!

なんでもありのデンジャラスなバトルレースゲーム「ドラゴンカート」がハワイに初登場! 本作ではライバルとの撃ち合いに特化したヴァーサスモードも初搭載! テクニックを磨くもよし、徹底的にライバルを攻撃するもよし。ロケットランチャーですべてを蹴散らし、ハワイ最速・最強を目指せ!

●コーディネート:あなた好みに真島吾朗を着せ替え!

コーディネートでは、真島を好きな衣装に着せ替えられる。衣装は約200種類あり、シリーズお馴染みの“ゴロ美”やアイドルといった衣装も存在。また、髪型や眼帯、ピアスといった細かなポイントまで変えられるので、“あなただけの真島吾朗”を作り上げよう!

●ゲームセンター&マスターシステム:あの名作が遊べる! ゲームセンター&マスターシステム!

ゲームセンターでは、水中ガンシューティング『オーシャンハンター』が新たに追加! 美麗な海中の世界が楽しめる!

マスターシステムも新たなゲームが! 『ポセイドンウォーズ3D』や『スペースハリアー3D』に加えて、『スタージャッカー』など多彩なシューティングを楽しめる。

●様々なプレイスポット

他にも「バンバン・バッティング」「不審者スナップ」「ライセンススクール」など、さまざまな遊びを楽しめる。

■サブストーリー:海に街に、バラエティに富んだサブストーリーが盛りだくさん!

●アイドルなんかじゃなかったら

真島は、アイドルのバスツアーに参加するか悩む青年と出会う。強すぎる愛ゆえに怖気づいている青年の想いを察した真島は、背中を押すためツアーに付き添ってあげることに。ファンに混ざって楽しいバスツアーを体験していくが、だんだんと雲行きが怪しくなっていき……

●時代~海賊とコンプライアンス~

昔ながらの荒々しい振舞いのせいで、仲間の船乗りたちに愛想を尽かされてしまった船長と真島は知り合う。何がいけなかったのかと話し合う2人の前に、コンサルティング会社の男が現れる。真島たちは、あるべき船長像を学ぶべく海賊流のコンプライアンス研修を受けることに。

海賊ならではのテストケースをこなして、時代と船員に寄り添える船長を目指そう!

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本/DLを超える作品となっている(※フルゲーム合計)。

◆龍が如くポータルサイト:http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X(Twitter)アカウント:https://twitter.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』とは

真島吾朗を主人公とし『龍が如く8』の後の世界を描いた、完全新作のアクションアドベンチャーゲームです。本作の舞台となるのは島、そして、海。海賊船「ゴロー丸」で大海原での冒険をお楽しみいただけます。

爽快で新しいバトルアクションに加え、やり込み要素満載のプレイスポットも健在。

豪華俳優陣が演じる魅力的な新キャラクターにもご注目ください。

【商品概要】

商品名:龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii

対応機種:PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)

発売日:2025年2月21日(金)発売予定

希望小売価格:

パッケージ版・デジタル版 6,300円(税込6,930円)

パッケージ限定版真島吾朗コンプリートボックス 18,000円(税込19,800円)

デラックス・エディション 7,900円(税込8,690円)

※ Xbox Series X|S / Xbox One /Windows / PC(Steam)版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル:アクションアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売・販売:株式会社セガ

CERO:D区分(17歳以上対象)

著作権表記:(C)SEGA

出演:宇垣秀成、ファーストサマーウイカ、青木崇高、秋山竜次(ロバート)、谷田歩、大東駿介・松田賢二

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。