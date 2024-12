日本和装のイメージキャラクター2025年も冨永愛さんが続投!!

日本和装ホールディングス株式会社

日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場/証券コード2499、本社:東京都港区)は2024年に引き続き、2025年もイメージキャラクターにモデルの冨永愛さんの起用を決定しました。TVCMを2025年1月より全国で放映します。

世界的なトップモデルで、近年では俳優としての活躍も著しい冨永さん。

社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝えるグローバルな活動も注目される中、すっぴん写真をカバーデザインに採用したエッセイ本での飾り気のない言葉が読者の心に響いて、さらに多くの女性たちから憧れられる存在となっています。

そんな冨永さんから、きものについてコメントをいただきました。

「きものは私たち日本人にとって、歴史的にも伝統としても、脈々と受け継がれる先祖からの思いも含め、とても意味深いものです。長い歴史の中で着用してきたきものを現代で着る、昔と意味は違えど、その生地や彩色、織物の素晴らしさ、そして着用した時のシャンとするような気持ちが私は好きです」

来年のNHK大河ドラマ「べらぼう」に出演する冨永さんは、大奥の最高権力者として華やかな時代衣装を披露する一方で、日本和装のイメージキャラクターとして現代のきものを素敵に着こなしてくださいます。その表現や佇まいから、あらためてきものという日本の伝統文化の素晴らしさを感じていただけるのではないでしょうか。

日本和装では一人でも多くの方が自分できものを着られるようにと、設立以来、受講料無料で「着付け教室」を続けてまいりましたが、2024年春にはさらに敷居を低くした「着付け体験」が好評。2025年春はさらにバージョンアップした「お試し2回無料着付け体験」を全国で開催します。

2024年のTVCMでは和太鼓とセッションした冨永さんの美しいポージングや心に残るメッセージが印象的でしたが、2025年はどのような姿できものをアピールしてくださるのか、来年1月からの放映にご期待ください。

【冨永愛さん プロフィール】

モデル、17歳でNYコレクションにて世界ランウェイモデルとしてもデビュー。以後、世界の第一線でトップモデルとして活動しながら、テレビ、ラジオ、司会など多岐にわたり活躍。俳優としてテレビや映画にも出演し、2023年のNHK「大奥」では時代劇に初挑戦したことが大きな話題に。2025年には初出演となるNHK大河ドラマ「べらぼう」に大奥総取締役・高岳として登場します。

2001年第45回FECモデルオブザイヤー、2012年内閣府Profiles of “Passion without borders” Japanese、2019年VOGUE JAPAN Women of Our Timeなど受賞歴多数。

主な著作は2020年「冨永愛 美の法則」、2022年「美をつくる食事」(いずれもダイヤモンド社)など。2024年に出版した「冨永愛 新・幸福論 生きたいように生きる」(主婦の友社)は発売早々に重版となるなど、唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとしてクリエイティブな活動を展開。

2011年に国際協力NGO公益財団法人ジョイセフアンバサダー、2020年パリ・ファッションウィーク・オフィシャルアンバサダー、2021年相模原市名誉観光親善大使に任命されるなど、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動でもメッセージを発信し続けています。

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開(卒業生22万名超)

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 道面 義雄

上場区分 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL https://www.wasou.com