保険料は歩いた分だけ　YAMAP連動「山歩（さんぽ）保険」提供開始

株式会社ヤマップ

「地球とつながるよろこび。」を企業理念に掲げアウトドア事業を行う株式会社ヤマップ（福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦）のグループ会社・株式会社ヤマップネイチャランス損害保険（沖縄県名護市、代表取締役社長 木村彰宏、以下ネイチャランス損保）は、登山地図GPSアプリ「YAMAP」の歩行距離データに基づき保険料が変動する損害保険商品「山歩（さんぽ）保険」を12月11日より販売します。健康増進型保険など顧客ニーズの変化に伴う保険商品の多様化が進む中「『歩行距離データと連動』して保険料が決まる」保険商品は世界初※1となります。 ※1 ネイチャランス損保調べ

「山歩（さんぽ）保険」YAMAPアプリに連動したデータ連動型保険

URL：https://yamap.com/insurance/sanpo

YAMAPの歩行距離に合わせて保険料が変動 2,800円～5,350円程度 / 年

「山歩（さんぽ）保険」はネイチャランス損保が2024年5月より販売を開始した「外あそびレジャー保険」「アウトドア家財保険」に続く新たな損害保険商品で、主に自動車保険業界で普及が加速するテレマティクス保険です。活動中の歩行距離を自動で計測し、1年間の歩行距離を合算して保険料が決まります。

YAMAPの歩行距離に合わせて保険料が変動する仕組み。従来の固定料金制に代わる新しい保険モデル

一例として、山での年間歩行距離が100km程度であれば追加保険料は570円程度（保険料の合計は3370円程度）となります。保険料の合計は最大でも5350円程度となります。

【参考】1年間に1回以上登山・ハイキングに行ったYAMAPユーザーの年間歩行距離（2023年）の平均＝156km

最大300万円補償・目撃情報収集など 登山・ハイキングに特化

令和5年（2023年）の山岳遭難は全国で3,126件・3,568人となり、統計の残る昭和36年以降でいずれも過去最多となっています。ヤマップでは2019年9月より「遭難者情報提供依頼フォーム」を設置。遭難者のご家族や警察などから遭難者に関する情報照会依頼を常時受け付け、対象アカウントの特定から、軌跡ログの取得、最新位置情報の確認まで、臨時での人命救助対応を行い、遭難者の居場所の特定および人命救助に貢献するケースも増えています。

「山歩（さんぽ）保険」では遭難捜索の補償（最大300万円）にYAMAPのユーザー規模※2を活かした目撃情報収集の仕組みを付帯。データを活用し、補償範囲を登山・ハイキングに特化することで、より安価で公平な価格設定を実現しました。※3 特に行動量・登山頻度の少ない登山者は、従来よりも低コストでの加入が可能になります。書類手続きもなく加入はスマートフォンで完結。登山当日に加入することもできます。

※2 累計470万ダウンロード（App Store・Google Playの合算）2024年11月に突破

※3 YAMAPアウトドア保険のひとつ「外あそびレジャー保険」の最大年間保険料（個人プラン）5,840円との比較。YAMAPアウトドア保険はヤマップグループが提供する保険の総称です。

YAMAPのユーザー規模を活かした目撃情報収集の仕組み

「山歩保険」発売を記念した特別キャンペーンを実施

「山歩保険」およびYAMAPのアップグレード版サービス「YAMAPプレミアム」の新規ご加入者様を対象に「YAMAPプレミアム」を6ヶ月間無料でご利用いただける特別キャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ「YAMAPプレミアム」の充実した機能をご体験いただけますと幸いです。

「山歩（さんぽ）保険」登場キャンペーン

概要：山歩保険とYAMAPプレミアム年割プランの同時加入で「YAMAPプレミアム料金6ヶ月分（4,680円相当）」をプレゼント

期間：2024年12月11日～2025年1月31日

注意：「外あそびレジャー保険」をお申込みの方やすでにYAMAPプレミアムに加入中の方、月額プランへのご加入者など、誤ったプラン・お支払い方法で加入された方は本キャンペーンの対象外となります。キャンペーン「応募」後にお送りするご案内に沿ってお手続きを進めていただきますようご注意ください。

詳細はこちら：https://yamap.com/campaigns/2949

ビッグデータを活用したインシュアテックへの挑戦

今後もネイチャランス損保では遭難事故およびYAMAPのデータを活用し、アウトドア活動における事故を減少・抑制するより良い保険商品の提供を目指し「保険の加入者が増えるほど遭難事故が減る」仕組みを確立し、社会課題の解決に取り組んでまいります。

商品概要

山歩保険（正式名称：歩行距離連動型保険料適用特約付き傷害保険）

取扱代理店 株式会社ヤマップ

引受保険会社 株式会社ヤマップネイチャランス損害保険

参考情報

◯ ヤマップ、損害保険会社を設立（2024年5月28日 発表）

URL：https://corporate.yamap.co.jp/news/BSFlnRer

◯ YAMAPアウトドア保険

URL：https://yamap.com/insurance

◯ YAMAPプレミアム

URL：https://yamap.com/premium

YAMAPについて

電波が届かない山の中でも、スマートフォンのGPSで現在地と登山ルートがわかる、登山を楽しく安全にするアプリ。山行の軌跡や写真を活動記録として残したり、山の情報収集に活用したり、全国の登山好きと交流したりすることもできる、日本最大級の登山・アウトドアプラットフォームです。（2024年10月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ]）

2024年11月に累計470万ダウンロードを突破。

URL：https://yamap.com/

株式会社ヤマップネイチャランス損害保険 会社概要

会社名 株式会社ヤマップネイチャランス損害保険

本社所在地 沖縄県名護市字久志547番地5 みらい5号館 102

資本金 10億円

事業概要 損害保険業

URL：https://yamap-naturance.co.jp/

株式会社ヤマップ 会社概要

会社名 株式会社ヤマップ

本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F

資本金（資本準備金含む） 1億円

事業概要

1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営

2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営

3. 日常もアウトドアも補償「YAMAPアウトドア保険」の販売

4. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営

5. 自然特化型のふるさと納税ポータルサイト「YAMAPふるさと納税」の運営

6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等

URL：https://corporate.yamap.co.jp/