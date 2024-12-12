【アオペラ -aoppella!?-】12月25日のTOKYO MX特番はクリパSP！出演声優を発表
株式会社マーベラス（代表取締役社長：佐藤 澄宣／所在地：東京都品川区）による、「青春」×「アカペラ」がテーマの音楽原作プロジェクト『アオペラ -aoppella!?-』（以降、『アオペラ』）は、12月25日（水）22時にTOKYO MX にて放送される特別番組「アオペラ -aoppella!?- 3Dライブ直前！クリスマスパーティーSP！」の出演者を発表しました。
12月25日の特番は木村 良平さん、濱野 大輝さん、仲村 宗悟さんが出演！
今回で第7弾となるアオペラ×TOKYO MXの特別番組に出演するのは、「リルハピ」鈴宮 壱役の木村 良平さん、「FYA’M’」猫屋敷 由比役の濱野 大輝さん、深海 ふかみ役の仲村 宗悟さんの3名。
放送日がクリスマスということで、木村さん、濱野さん、仲村さんの3人が、和気あいあいとしたホームパーティーのようなスタジオから、クリスマスムード満点でお送りします！
本作初の3Dライブ「アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～」直前情報として、
イベント販売グッズの紹介、さらには1月5日限定“目玉コーナー”の紹介も!?
3Dライブ情報のほかにも、初出しビッグニュース盛りだくさんでお届け！
クリスマスの夜は、ぜひ「アオペラ -aoppella!?- 3Dライブ直前！クリスマスパーティーSP！」をご視聴ください。
▼放送概要
●番組名
「アオペラ -aoppella!?- 3Dライブ直前！クリスマスパーティーSP！」
●放送日時
2024年12月25日（水）22時～22時30分
●放送局
TOKYO MX https://s.mxtv.jp/
※アオペラ公式YouTubeアカウントでも同時配信！ https://www.youtube.com/@aoppella
●出演者 ※敬称略
木村 良平（鈴宮 壱役）
濱野 大輝（猫屋敷 由比役）
仲村 宗悟（深海 ふかみ役）
東雲 林檎 （アオペラ広報部員）
木村 良平（鈴宮 壱役）
濱野 大輝（猫屋敷 由比役）
仲村 宗悟（深海 ふかみ役）
『アオペラ -aoppella!?-』作品概要
『アオペラ -aoppella!?-』は、「青春」×「アカペラ」をテーマにメディアミックスで展開していく、音楽原作プロジェクトです。
■現在、公式YouTubeにて「ストーリームービー2章」を公開中！
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB
<<ストーリー>>
----あの日、少年たちは魅了された。
目の前に立つのは、自分達と同じ普通の高校生。華美な衣装もない。
楽器のセットもない。
それなのに、彼らが口を開けた瞬間、変幻自在のハーモニーが溢れ出し、観客は熱狂する。
「僕たちも、あんな風に歌いたい！輝きたい！」
アカペラ≪無伴奏歌唱≫に魅入られた高校生たちが目指す、
高校生限定アカペラコンテスト『アオペラ』
遥かな高みを目指す、彼らの演奏が今、始まる----！
都立音和高校アカペラ部「リルハピ」メンバー
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV：KENN）
四方 ルカ（CV：柿原 徹也）
宗円寺 雨夜（CV：前野 智昭）
私立奏ヶ坂中学高等学校アカペラ部「FYA'M'」メンバー
是沢 舞斗（CV：小野 友樹）
綾瀬 光緒（CV：豊永 利行）
紫垣 明（CV：浦田 わたる）
宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）
猫屋敷 由比（CV：濱野 大輝）
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
都立蓮雀高校アカペラ部「VadLip」メンバー
春宮 永臣（CV：内田 雄馬）
柊迫 侃（CV：小野 賢章）
大里 帆波（CV：花江 夏樹）
反郷 粋（CV：八代 拓）
雛乃 秀（CV：増元 拓也）
伊佐 良和（CV：武内 駿輔）
『アオペラ -aoppella!?-』最新情報はこちらをチェック
◆公式サイト
https://www.aoppella.com/
◆公式X
https://x.com/aoppella
◆公式You Tubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/aoppella
◆公式TikTok
https://www.tiktok.com/@aoppella_official
(C)️aoppella project