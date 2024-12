「Bitfan」にて、俳優・声優として活躍する、新井雄也のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2024年12月12日(木)に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、新井雄也のオフィシャルファンクラブ「YUYA ARAI Official Fanclub」(URL:https://araiyuya-fc.bitfan.id/(https://araiyuya-fc.bitfan.id/) )を公開しました。

新井雄也(あらい ゆうや)は1995年生まれ、群馬県出身の俳優です。2017年に舞台「プリンス・オブ・ストライド THE LIVE STAGE」にてデビューしました。2019年よりミュージカル「忍たま乱太郎」にて中在家長次役を演じ、「第十一弾~忍たま恐怖のきもだめし~」では座長を務めました。そのほか、「テイルズ・オブ・ザ・ステージ」アッシュ役、獣愛ブースト音楽劇「Lamento -BEYOND THE VOID-」(ウル役)をはじめとした舞台作品はもちろん、テレビアニメ「フットサルボーイズ!!!!!」(結城心役)など、俳優だけでなく声優としても活躍しています。

2024年12月14日(土)には、自身のバースデーイベント「あらイベ!!vol.3 ~birthday celebration~」をひかえ、また同月18日は舞台「六山荘の恋人」に日替わりゲストとして出演予定です。さらに、同月21日には俳優・鐘ヶ江洸さんによるイベント「『K’s Party 7th』~2 years anniversary in Christmas~」、29日には8月9月に出演した舞台「闇闘演舞伝」Blu-ray発売イベントへのゲスト出演も決まっており、2024年も最後まで精力的に活動しています。2025年は1月17日(土)からスタートするミュージカル忍たま乱太郎第14弾忍術学園学園祭からスタートします。新井雄也のさらなる活躍にご期待ください。

この度オープンしたのは、新井雄也のオフィシャルファンクラブです。当ファンクラブではライブ配信やグループチャット、ブログなど、会員の皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

YUYA ARAI Official Fanclub

■URL

https://araiyuya-fc.bitfan.id/

■会費

月額 330円(税込)

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い(ペイディ)」をご利用いただけます。

■無料会員コンテンツ

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

■有料会員コンテンツ

・BLOG

・TICKET

・GROUP CHAT

・LIVE STREAMING

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:31百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL:https://bitfan.id/