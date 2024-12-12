来日メンバー発表について■アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented VITAS 記者会見にて来日メンバー発表！

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株式会社SPORTS＆LIFE


スペインプロサッカーリーグ1部「La Liga」の伝統の一戦、並びアンドレス・イニエスタの引退試合「アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented by VITAS」を開催する株式会社SPORTS&LIFE（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：木下ロベルト）は、前日記者会見のプログラムを発表致します。


来日メンバーについては記者会見にて発表させていただき、アンドレス・イニエスタ本人から日本の皆様へのコメントもございます。
また、当日の様子は、Peatixで閲覧チケットを販売し生中継およびアーカイブ放送します。



■AMUSE EL CLASICO in TOKYO presented by VITAS 前日記者会見


日時


2024年12月14日(土)9:00-9:30 　※時間は都合により前後する場合がございます。





■登壇者


FCバルセロナ レジェンド


アンドレス・イニエスタ 、リバウド



レアル・マドリード レジェンド


イケル・カシージャス 、ロベルト・カルロス



※登壇者は都合により変更の可能性がございます。

1, - 選手登壇


2, - 各選手コメント


3 - 両チーム選手発表


4 - メディア質疑応答


5 - アンドレス・イニエスタより日本の皆様へコメント




■配信チケット価格


1,000円(税込)



■配信について


以下配信チケット購入ページより、配信閲覧チケット購入者様に12月13日(金)中に順次閲覧方法を記載したメールをお送り致します。


手順に沿って進み、視聴ページからご覧ください。



【配信チケット購入ページ】


https://elclasico-tokyo.peatix.com/



■問い合わせについて
株式会社pay forward　 EL CLASICO in TOKYO担当


E-MAIL： info@payforward.co.jp



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■公式ホームページ
https://elclasico-tokyo.com/



■公式ECショップ


https://official-goods-store.jp/elclasico_tokyo/


公式プログラム販売開始致しました。グッズ第二弾も準備中でございます。



■公式SNSアカウント


公式X：https://x.com/elclasico_tokyo


公式Facebook：https://www.facebook.com/elclasico.in.tokyo


公式Instagram：https://www.instagram.com/elclasico_in_tokyo/