来日メンバー発表について■アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented VITAS 記者会見にて来日メンバー発表！
スペインプロサッカーリーグ1部「La Liga」の伝統の一戦、並びアンドレス・イニエスタの引退試合「アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented by VITAS」を開催する株式会社SPORTS&LIFE（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：木下ロベルト）は、前日記者会見のプログラムを発表致します。
来日メンバーについては記者会見にて発表させていただき、アンドレス・イニエスタ本人から日本の皆様へのコメントもございます。
また、当日の様子は、Peatixで閲覧チケットを販売し生中継およびアーカイブ放送します。
■AMUSE EL CLASICO in TOKYO presented by VITAS 前日記者会見
日時
2024年12月14日(土)9:00-9:30 ※時間は都合により前後する場合がございます。
■登壇者
FCバルセロナ レジェンド
アンドレス・イニエスタ 、リバウド
レアル・マドリード レジェンド
イケル・カシージャス 、ロベルト・カルロス
※登壇者は都合により変更の可能性がございます。
1, - 選手登壇
2, - 各選手コメント
3 - 両チーム選手発表
4 - メディア質疑応答
5 - アンドレス・イニエスタより日本の皆様へコメント
■配信チケット価格
1,000円(税込)
■配信について
以下配信チケット購入ページより、配信閲覧チケット購入者様に12月13日(金)中に順次閲覧方法を記載したメールをお送り致します。
手順に沿って進み、視聴ページからご覧ください。
【配信チケット購入ページ】
https://elclasico-tokyo.peatix.com/
■問い合わせについて
株式会社pay forward EL CLASICO in TOKYO担当
E-MAIL： info@payforward.co.jp
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■公式ホームページ
https://elclasico-tokyo.com/
■公式ECショップ
https://official-goods-store.jp/elclasico_tokyo/
公式プログラム販売開始致しました。グッズ第二弾も準備中でございます。
■公式SNSアカウント
公式X：https://x.com/elclasico_tokyo
公式Facebook：https://www.facebook.com/elclasico.in.tokyo
公式Instagram：https://www.instagram.com/elclasico_in_tokyo/