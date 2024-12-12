【12/12より】「【介護・福祉業】助成金・補助金～介護ロボット1000万円/全額補助/運営費253万円など～」の販売を開始しました【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金をご紹介するための記事を随時販売しております。
2024/12/12(木)より、「【介護・福祉業】助成金・補助金～介護ロボット1000万円/全額補助/運営費253万円など～」の販売を開始します！
今回は介護・福祉業の方向けのおすすめ助成金・補助金を徹底解説します！
是非ご覧ください！
☆記事はこちらから↓
https://note.com/joseikin_now/n/n14829139e3a3
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https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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