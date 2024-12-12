【北海道／室蘭】新しい年をホテルで過ごす．．．年末年始限定クーポンでお得に冬旅♪
野口観光マネジメント株式会社野口観光マネジメント株式会社 室蘭プリンスホテル（北海道室蘭市中央町1-4-9 執行役員支配人 塚田実 全70室）[画像1: https://prtimes.jp/i/19483/1339/resize/d19483-1339-aa9403f7161e87011dad-0.jpg ]年末年始は、北海道・室蘭で冬の美しさを堪能しませんか？室蘭プリンスホテルでは2024年12月13日に、年末年始のご宿泊にご利用いただける全プラン対象の公式ホームページ限定クーポンを発行いたします！年末年始をホテルでごろごろ過ごしたり、初詣や景勝地ならではの冬の景色を見に行ったり♪一年の最後、一年の幕開けをぜひ、室蘭プリンスホテルでお過ごしくださいませ！[画像2: https://prtimes.jp/i/19483/1339/resize/d19483-1339-801646ac7cbb57463d6a-1.jpg ]【全プラン対象1,500円オフクーポンについて】▼クーポンご利用期間▼2024年12月13日～2024年12月19日▼クーポン対象宿泊期間▼2024年12月27日～2025年1月7日▼対象プラン▼対象宿泊期間が含まれる全プランでご利用いただけます！▼クーポンご利用方法▼公式ホームページ予約時に、クーポンコードを入力するだけ！※2024年12月13日10時に公式ホームページ会員で、メールマガジンご登録のお客様にクーポンコード記載のメールマガジンを配信いたします。※また、2024年12月13日メールマガジン配信後、SNS「X」にてクーポンコードをお知らせします。[画像3: https://prtimes.jp/i/19483/1339/resize/d19483-1339-c022648ebc5e9a6b62a9-3.jpg ]冬ならではの特別な景色と体験を楽しみ、贅沢な時間をお得に過ごすなら、室蘭プリンスホテルがおすすめです♪年末年始を贅沢で心温まるひとときに。今だけの特別な機会をお見逃しなく！[画像4: https://prtimes.jp/i/19483/1339/resize/d19483-1339-345119ffe6374b490a42-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/19483/1339/resize/d19483-1339-2053bc73070df3d24821-4.jpg ]【本件に関するお問い合わせ】室蘭プリンスホテル代表TEL 0143-22-5555〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/室蘭二館Facebook https://www.facebook.com/princeandview/室蘭二館X（旧Twitter） https://twitter.com/muropuri_view