ペットサロン「SOPRA」ブランドリニューアルを実施

ソプラ銀座株式会社新しいブランドロゴ

ブランドのリニューアル

“JOY in LIFE ペットと人、そして地球。幸せな一生の、すぐそばに。”

「大切な愛犬や愛猫と、今この瞬間だけでなく、未来までも幸せに過ごしたい。さらに、ペットと人が互いに心地よく暮らせるよう、私たちの住む地球環境も健やかに保ち続けたい」――。

私たちソプラ銀座は、ペットと人が共に豊かに生きるために欠かせない社会や地球環境にも目を向け、「ペットの健康寿命延伸」を目指して、ペット目線でさまざまなサービスを展開してまいります。また、サロン事業とフード事業が共通のミッションを掲げることから、これまで「WITHMEAL(ウィズミール)」として展開していたフード事業についても、今後「ソプラフード」として順次展開していく予定です。

新しいブランドロゴは、新サイトや新店舗などで展開開始

ロゴのリニューアル

今回、ソプラ銀座は新たなミッションを明確に示し、世界中でより多くの方々に認知・共感していただけるブランドとなるべく、ロゴをリニューアルいたしました。リニューアルにあたり、アートディレクターのフクナガコウジ氏と協働し、新しいロゴを策定いたしました。

フクナガコウジ氏のコメント

「SOPRAのコーポレートロゴは、今日までのペット業界にはあまり見かけないスタイリッシュなものを目指しました。ファッション業界におけるハイブランドのロゴのような普遍的でありながら存在感のあるものとして、シンプルな構造の中に親しみの置ける丸みやアーチを含ませ、文字間を広く取り固いイメージにはならないようスッキリと上品な印象を待たせています。ペットフードやホテルの業態以外の幅広い事業展開においても、メイドインジャパンの信頼を感じることのできるロゴであると考えております。」

ソプラフードのミッションリニューアル

長年にわたりサロン事業を運営してきたソプラ銀座は、愛犬・愛猫の健康と美しさを追求し続けてまいりました。その中で、皮膚トラブルや耳の悩み、目やになど、外側からのケアだけでは根本的な解決が難しい課題があることに気づきました。そこで、内側から健康を支える特別な食事を提案することで、より本質的なケアをお届けしたいと考えています。以下の方針に基づき、お客様にフードをご提供いたします。

1. こだわり食材を無添加で調理

愛犬・愛猫の健康を最優先し、体に負担となる添加物(増粘剤、保存料、グルテン、酸化防止剤、防腐剤、着色料)は一切使用しません。

2. ペットフードの品質改善に徹底的に取り組む

一般的にペットフードは「雑貨」として扱われ、品質基準の低い素材が用いられることが少なくありません。ソプラでは、この状況を改善すべく、人間が口にする食材と同等の品質・安全基準を適用した「ヒューマングレード」を採用しています。当社が目指す「真に信頼できるヒューマングレード」は、一般的な“ヒューマングレード”基準よりもさらに厳格です。こうした基準を通じて、飼い主様が心から安心して愛犬・愛猫に与えられるフードの実現を追求します。

3. 獣医師との共同開発

サロン事業で培ってきた現場での知見と、パートナー獣医師による医学的アドバイスを活かして、栄養バランスや安全性を徹底的に考慮した商品づくりを行います。

フードパッケージのリニューアル

これまで「WITHMEAL(ウィズミール)」としてご愛顧いただいてきたフード事業は、今回のミッションリニューアルに伴い「ソプラフード」として新たなパッケージデザインで展開いたします。イラストは、イラストレーター・Aki Ishibashi氏によるもので、親しみやすいタッチとともに、ソプラフードで使用する素材の温かみ・安心感・上質さを表現しています。新しいデザインを通じて、より多くのお客様に当社の理念と品質へのこだわりをお伝えしてまいります。

おまかせシリーズの旧デザイン(左)と新デザイン(右)

サイトのリニューアル

サロンサービスやフードサービスについて、より多くの皆さまにわかりやすくお伝えするため、このたびウェブサイトをリニューアルいたします。

ペットサロン「SOPRA」ウェブサイト: https://www.sopraginza.com/

SOPRA 公式ショップ(ペットフード):近日公開予定

