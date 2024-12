サンコー株式会社

2024年12月12日

News Release

14インチ2画面を手軽に追加できるモバイルダブルディスプレイ

『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター』を発売

<概要>

この度、サンコー株式会社 (所在地:東京都千代田区、代表取締役:山光博康)は

『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター』を12月12日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

本製品は大画面14インチの画面を2枚搭載したType-Cモバイルディスプレイです。

本体サイズは幅312×奥行12×高さ430mm、重さ約1.3kg。

セッティングは付属のType-Cケーブルのみでパソコン(Type-C映像出力可能なPC)との接続は完了。さらに電源もパソコンから供給し使いたいときにすぐに使えます。PCのバッテリーを消費したくない場合には別途電源供給用の端子にType-Cケーブルを接続する方法も可能。本体にはminiHDMI端子を備え、HDMIで接続も可能。パソコン以外にもHDMI接続でゲーム機のモニターとしてもお使いいただけます。1920×1200のWUXGA解像度。14インチサイズの画面を2枚搭載。2枚の画面をそれぞれの画面として映す拡張モード、2枚の画面を1画面とし大きな画面で操作ができるフルスクリーンモードを搭載。目に優しいノングレア液晶を採用。スピーカー内蔵。画面の角度は無段階に調整可能。背面に引き出し式のスタンドを内蔵。

ノートPCで作業していると画面が狭くて見づらい。3画面で操作したい。そんな方におすすめの

「Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」です。

<製品特長>

■Mac/Windows両対応 Type-C接続のモバイルダブルディスプレイ

■ケーブル1本でセッティング完了

■電源用Type-C端子を備え外部電源でも使用可能

■miniHDMIポートでHDMI接続も可能

■14インチ画面サイズを2枚搭載

■2枚の画面をそれぞれ画面として映す拡張モード

■2枚の画面を1枚の画面として映すフルスクリーンモード■スピーカー内蔵

<仕様>・サイズ/幅312×奥行12×高さ430(mm)

(折りたたみ時)幅312×奥行20×高さ215(mm)

・重量/約1.3kg

・電源/外部給電(USB 5V 3.0A以上) ・消費電力/約13.5W

・パネルタイプ/IPS 14inchノングレア WUXGA 2画面

・最大解像度/1920×1200 ・表示色数/1670万色 ・色域/99% sRGB

・視野角度(水平/垂直)/89度/89度 ・アスペクト比/16:10 ・コントラスト/1500:1

・リフレッシュレート/60Hz ・輝度/400±20cd/m2

・入力端子/mini HDMI/TYPE-C1(映像音声入力)/TYPE-C2(映像音声入力&電源)

/TYPE-C3(映像音声入力&電源)

・ACアダプター/AC 100-240V 50/60Hz to DC 5V/3A

・ケーブル長/USB TypeC to C ケーブル:約1.1m/USB TypeC to A ケーブル:約1.4m

HDMI to mini HDMI ケーブル:約1.4m

・セット内容/本体、USB Type-C to Cケーブル×2、USB TypeC to Aケーブル

HDMI to miniHDMIケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ/幅370×奥行250×高さ65(mm)

・パッケージ重量/約2.0kg

・発売日/2024/12/12 ・保証期間/購入日より12ヶ月

・型番/DMAC24HBK ・JAN/4580060600946

Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター

[販売価格] 42,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004577

■製品に関するお問い合わせ先 サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階 TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783