12月4日開催　『TechBIZKON VIII Harvesting Innovation -AgriTech and FoodTech from Europe and Japan』 受賞者発表！

12月4日、Tokyo Innovation Baseにて開催されたTechBIZKON VIII Harvesting Innovation -AgriTech and FoodTechfrom Europe and Japan。注目のスタートアップ24社が「農」や「食」にかかわる社会課題を解決する先進技術を紹介しました。

ピッチに先立ち行われたパネルディスカッションでは、主催国のオーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダース、日本の専門家が登壇し、農・食産業の発展と展望、そして各国のスタートアップエコシステムとイノベーションについて活発に議論が交わされました。

TechBIZKON VIII Harvesting Innovation -AgriTech and FoodTech from Europe and Japan

参加スタートアップのご紹介

https://prtimes.jp/a/?f=d103766-22-19df6910d26ce6f2a04d1ae436324045.pdf

TechBIZKON VIII Harvesting Innovation -AgriTech and FoodTech from Europe and Japan受賞式の様子

メインイベントとなるピッチコンテストでは、事前に選出された日欧スタートアップ12社が登壇。熱いピッチの末、会場・オンライン参加者の投票により4社が選出され、各賞が授与されました。

今回惜しくも賞を逃したスタートアップも独自の知見と優れた技術を有しています。主催者・関係者一同、今後一層の活躍を期待しております。



TechBIZKON VIIIプライズと受賞者

◆Expand in Germany

受賞者:Quantum Flowers & Foods(日本)

https://qff.jp/

中性子線を用いたスピーディー育種サービスを世界で初めて社会実装。多様な遺伝資源を開発し、食糧問題を解決します。

- 提供:DLG Service GmbH- DLGが主催するドイツの展示会で出展ブース(ブースデザイン込み)を無償提供。- https://dlg-tradefairs.com/en/portfolio/trade-fairs-conferences

◆GO AUSTRIA Golden Ticket

受賞者:輝翠TECH(日本)

https://kisui.ai/

少ない人数で大規模な農場を管理できるAIロボットを開発。自動電動ロボットにより農業における労働者不足と高齢化社会を克服することを目指しています。

- 提供:Global Incubator Network (GIN)- オーストリアのウィーンで2週間にわたって開催されるアクセラレーションプログラム。オーストリアとヨーロッパの市場調査に加え、ウィーンで新しい投資家やコラボレーションパートナーを見つけることができます。渡航費と宿泊費を支給。- https://www.gin-austria.com/programs/goAustria

◆Explore Europe Award

受賞者:EF Polymer(日本)

https://efpolymer.com/

オレンジの皮など自然の残留物から100%オーガニックの高吸水性ポリマー(SAP)を製造。土壌中の水を最大40%、肥料の使用を20%削減し、作物の収穫量を持続的に増加させます。

- 提供:Flanders Investment & Trade- ベルギー・フランダースでの1週間集中アクセラレーションプログラム。専門家によるマスタークラスと顧客開拓サポートを提供します。渡航前にはオンラインによる予備セッションを実施。渡航費支給。- https://www.startupflanders.com



◆Plug and Play Award

受賞者:Seedalive(ドイツ)

https://seedalive.de/en/index.html

種子品質管理のための迅速な種子生存率検査キットを開発。種子の状態を迅速かつ簡単に判定できるほか、種子の老化プロセスや苗の活力に関する予測も可能です。

- 提供:Plug and Play Japan- Plug and Playメンバーなどによるメンタリングセッション(5回)を無料で提供。- https://japan.plugandplaytechcenter.com/

主催:

・ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo(オーストリア大使館商務部)

・在日ドイツ商工会議所(AHK Japan)

・ベルギー・フランダース政府貿易投資局(FIT)

・Plug and Play Japan

・AgVenture Lab(アグベンチャーラボ)



共催:

・日欧産業協力センター(EU-Japan Centre for Industrial Cooperation)

・ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京(DWIH Tokyo)

後援:

・一般社団法人日本農業機械工業会

・「知」の集積と活用の場(R)産学官連携協議会

・一般社団法人農業情報学会

