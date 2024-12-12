「ゆうちょでNISA！もれなく現金プレゼントキャンペーン」の実施について
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之、以下「ゆうちょ銀行」）は、2025年1月6日（月）から、当行でNISA口座をはじめてご利用いただいたお客さまならびに電子交付サービスをお申し込みいただいたお客さまを対象に、「ゆうちょでNISA！もれなく現金プレゼントキャンペーン」を実施いたします。
〇キャンペーン概要
対象のお取引をされたお客さまに、あわせて最大現金1,000円をプレゼントいたします。
※1つの特典のみ条件を達成された場合も、現金500円をプレゼントいたします。
・キャンペーンの詳細は、以下のページをご覧ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/campaign/toushin/cpn_ts_koufu202501.html(https://www.jp-bank.japanpost.jp/campaign/toushin/cpn_ts_koufu202501.html)
・投資信託に関する注意事項は、以下のページをご覧ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/kj_suy_ts_risk_index.html(https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/kj_suy_ts_risk_index.html)
ゆうちょ銀行は今後も、お客さまの資産形成を応援するとともに、サービスの向上に努めてまいります。