パナソニックEWネットワークス株式会社 国内メーカーとして初めてのクラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT」Wi-Fi 6E対応モデルを発売
パナソニック株式会社の100％出資連結会社であるパナソニックEWネットワークス株式会社（本社：東京都港区 社長：元家 淳志）は、2025年3月に国内メーカーとしては初めて（※）のクラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT」Wi-Fi 6E対応モデルを発売します。
昨今、無線端末の利用が急増し、電波干渉による通信不具合が多発しています。それに伴い、スマートフォンやパソコン市場では、電波干渉を回避できる6 GHz帯を利用するWi-Fi 6E対応モデルの需要が急拡大しています。それらの端末との接続に最適な無線アクセスポイントです。
＜主な製品特長＞
1. Wi-Fi 6E（6 GHz帯）対応による通信チャネルが増加
2.「AIRRECT Cloud」によるクラウドでの一元管理＆簡単操作のGUI
3. ゲストWi-Fiの認証方式を多彩な設定で管理
4. 無線端末の通信品質低下や接続トラブルの原因を瞬時に特定し、トラブルシュートを効率化
[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6047_1_7b0cce64d1c9ac1a269e03a1fd415487.jpg ]
※自動で無線の通信品質担保を行うAP統合管理機能を搭載した製品として。
2024年12月12日現在、パナソニックEWネットワークス株式会社調べ。
【お問い合わせ先】
パナソニックEWネットワークス株式会社 営業本部 マーケティング部 企画課
電話：03-6402-5301（受付 9:00～17:00）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]パナソニックEWネットワークス株式会社
国内メーカーとして初めてのクラウド管理型無線アクセスポイント「AIRRECT」Wi-Fi 6E対応モデルを発売（2024年12月12日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn241212-1
＜関連情報＞
・パナソニックEWネットワークス株式会社
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/
・AIRRECT 特設ページ
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/product/wlan/airrect/index.html
・AIRRECT プロダクトページ
https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/product/wlan/