【初開催！】企業版ふるさと納税オンラインマッチング会を開催します。（12月19日）
宮崎県
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-148-e951d6b82c35d6c154c596b5afe31db4.pdf
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_1_a51e7f707f14fefdfb4412e80b663486.jpg ]
プログラム
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_2_f6f228ba3eaa6396eeeea586713216cc.jpg ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_3_a7f5704c0fd2c5e3d88739ef54523aef.jpg ]
プレゼンテンーション自治体
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-148-0202e9875333427f109af0fd76b8a761.pdf申込方法
こちらからもダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-148-e951d6b82c35d6c154c596b5afe31db4.pdf
宮崎県は、企業版ふるさと納税を活用した、官民連携による地方創生の取組を推進するため、内閣府との共催により、12月19日にオンラインで「企業と地方公共団体との地域別マッチング会」を開催いたします。
宮崎県及び宮崎県内9つの市町から、企業版ふるさと納税を活用して進めたい取組について、企業の皆様へプレゼンテーション行います。関心を持たれた企業の皆様には、個別面談の機会も設けておりますので、是非ご参加ください！
企業と地方公共団体との地域別マッチング会
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_1_a51e7f707f14fefdfb4412e80b663486.jpg ]
プログラム
午前の部
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_2_f6f228ba3eaa6396eeeea586713216cc.jpg ]
午後の部
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/148_3_a7f5704c0fd2c5e3d88739ef54523aef.jpg ]
※一部のお時間での参加も可能です（出入り自由）
プレゼンテンーション自治体
宮崎県、宮崎市、都城市、日向市、西都市、三股町、新富町、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町
こちらからもダウンロードいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-148-0202e9875333427f109af0fd76b8a761.pdf申込方法
下記リンク先よりお申し込みいただけます。
申込フォームURL：https://forms.office.com/r/9yLqDw54jW