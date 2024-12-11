褐色猫娘「マルマル」がフィギュアで新登場！本日 12月11日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、褐色猫娘「マルマル」1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日12月11日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
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褐色猫娘 マルマル 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/646
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPVZ896T
褐色猫娘 マルマル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/645
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPVZ4GTB
予約受付期間：2024年12月11日(水)16：00～2025年2月11日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア・褐色猫娘「マルマル」が新登場です。
褐色肌に映える金色の装飾、優雅に揺れる踊り子衣装。
動き出しそうな躍動感と、どこか神秘的な魅力をまとった猫娘をフィギュア化いたしました。
柔らかな曲線で表現されたしなやかな肉体の造形美を余すところなくご堪能いただけます。
踊り子猫娘「マルマル」をぜひあなたのお部屋にお迎えください。
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：褐色猫娘 マルマル 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/4スケール 全高 約351ｍｍ
小売価格 ：\29,800(税込\32,780)
商品名 ：褐色猫娘 マルマル 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール 全高 約247ｍｍ
小売価格 ：\19,800(税込\21,780)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2024年12月11日(水)16：00解禁
予約締切 ：2025年2月11日(火)23：59締切
発売月 ：2025年5月末発売予定
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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
1/4スケール
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/646
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPVZ896T
1/6スケール
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/645
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPVZ4GTB
予約受付期間：2024年12月11日(水)16：00～2025年2月11日(火)23：59
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460996
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460989
商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。
お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact
関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)