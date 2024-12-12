WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × NOMA t.d. Collaboration Collection 新作のデニムセットアップを12月18日(水)に発売
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、＜NOMA t.d.＞との新作コラボレーションアイテムを12月18日(水)にWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、阪急メンズ東京 ヨウジヤマモトにて発売します。
【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちらから】https://wildside-online.jp/
ジャケットは裾にタックが入ることで生まれる丸みを帯びたシルエット、また、ボトムスはワイドストレートシルエットで程よくゆとりのあるシンプルなデザインとなっており、柔らかいデニム地はシーズンレスアイテムで、着心地の良さを追求しました。
またブラックデニムの上から黒の顔料ペイントを1着ずつ手作業で塗装し、その後特殊な洗い加工によってシワ感や不均衡な色ムラを出しました。さらに、生地の耳に赤糸のステッチを施したセルビッチデニム仕様にすることで、ヴィンテージ感を演出した特別なアイテムです。
【商品ラインナップ】
デニムジャケット 69,300円(税込) サイズ展開：M/L
https://wildside-online.jp/shop/g/gSO-J20-015-1-03/
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デニムパンツ 59,400円(税込) サイズ展開：M/L
https://wildside-online.jp/shop/g/gSO-P20-015-1-03/
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＜NOMA t.d.＞
2005年に野口 真彩子氏と佐々木 拓真氏によってスタート。ハンドドローイングを活かした個性的なテキスタイルと、日本をはじめ海外で出会った伝統技術に新しい視点を加え、コンテンポラリーなコレクションを展開。ブランドのデザインスタジオでは、テキスタイルから派生した家具やオブジェなどのプロダクト製作も行う。また２人のキュレーションによる写真家やペインターなどの展覧会を数多く行い、アートブックの出版も手がける。
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × NOMA t.d. Collaboration Collection
▼発売日：12/18(水)
▼展開店舗：
・公式オンラインプラットフォーム (サイトURL https://wildside-online.jp/)
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU （東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）
・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京 （東京都千代田区有楽町2-5-2 2F TEL:03-6252-5329）
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
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